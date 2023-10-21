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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ легко разобрался с «Фортуной» и продолжает идти без потерь

21 Октября 2023 • 21:39 Комментировать
ПСВ
3:1
Фортуна Ситтард

В девятом туре чемпионата Нидерландов ПСВ принимал «Фортуну». Несмотря на оптимизм в названии команды гостей, она, как и все прошлые соперники, получила свои минимальные три гола от лидера лиги. Гус Тиль отличился в первом тайме, а Андре Рамальо и Жоан Бакайоко - после перерыва (3:0). Гости размочили счет с пенальти перед финальным свистком.

ПСВ выиграл все 9 стартовых матчей и уверенно лидирует.

Протокол игры  
ПСВ3:1Фортуна Ситтард
(1:0) Тиль Гус19'  
(2:0) Рамальо Андре55'  
(3:0) Бакайоко Жоан78' (3:1) Сирхейс Кай 90'
Бенитес ВальтерТезе Джордан 85' (Самбо Шуранди ( 85') Рамальо АндреБоскальи ОливьеВан Анхольт ПатрикСхаутен ЙердиВеерман Йоэй 79' (Тильман Малик ( 79') Бакайоко ЖоанТиль Гус 79' (Бабади Исаак ( 79') Лосано Ирвинг 68' (Вертессен Йорбе ( 68') Де Йонг Люк 79' (Пепи Рикардо ( 79')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойСайбари ИсмаэльДест Серджиньо
Пандур ИворПинту ИвуГут Родриго 81' (Робберехт Милан ( 81') Сиовас ДимитрисВита РемиРозье ЛорейнцДуарте ДеройНослин Тейяни 55' (Сирхейс Кай ( 55') Халилович Ален 81' (Фофана Садик ( 81') Кордоба ИньигоЛазетич Марко 46' (Озьякуп Огузхан ( 46'  70')
Запасные: Вут СименМаркело НатангелоХендрикс ТомОратмангун РагнарКопманс ЛюкГриффит Иман
21 октября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

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Валвейк Валвейк
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Видео
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НЕК Неймеген НЕК Неймеген
Алмере Сити Алмере Сити
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1
1.65 3.90 4.80
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Перерыв
Фейеноорд Фейеноорд
Витесс Витесс
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0
1.26 5.80 9.40
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Перерыв
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