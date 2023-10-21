ПСВ легко разобрался с «Фортуной» и продолжает идти без потерь

В девятом туре чемпионата Нидерландов ПСВ принимал «Фортуну». Несмотря на оптимизм в названии команды гостей, она, как и все прошлые соперники, получила свои минимальные три гола от лидера лиги. Гус Тиль отличился в первом тайме, а Андре Рамальо и Жоан Бакайоко - после перерыва (3:0). Гости размочили счет с пенальти перед финальным свистком.
ПСВ выиграл все 9 стартовых матчей и уверенно лидирует.
Протокол игры
|(1:0) Тиль Гус19'
|(2:0) Рамальо Андре55'
|(3:0) Бакайоко Жоан78'
|(3:1) Сирхейс Кай 90'
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан85' (Самбо Шуранди (85') •Рамальо Андре•Боскальи Оливье•Ван Анхольт Патрик•Схаутен Йерди•Веерман Йоэй79' (Тильман Малик (79') •Бакайоко Жоан•Тиль Гус79' (Бабади Исаак (79') •Лосано Ирвинг68' (Вертессен Йорбе (68') •Де Йонг Люк79' (Пепи Рикардо (79')
Пандур Ивор•Пинту Иву•Гут Родриго81' (Робберехт Милан (81') •Сиовас Димитрис•Вита Реми•Розье Лорейнц•Дуарте Дерой•Нослин Тейяни55' (Сирхейс Кай (55') •Халилович Ален81' (Фофана Садик (81') •Кордоба Иньиго•Лазетич Марко46' (Озьякуп Огузхан (46') 70'
21 октября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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