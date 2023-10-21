ПСВ легко разобрался с «Фортуной» и продолжает идти без потерь

В девятом туре чемпионата Нидерландов ПСВ принимал «Фортуну». Несмотря на оптимизм в названии команды гостей, она, как и все прошлые соперники, получила свои минимальные три гола от лидера лиги. Гус Тиль отличился в первом тайме, а Андре Рамальо и Жоан Бакайоко - после перерыва (3:0). Гости размочили счет с пенальти перед финальным свистком.

ПСВ выиграл все 9 стартовых матчей и уверенно лидирует.