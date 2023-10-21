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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ задумывается над тем, чтобы выкупить Деста на постоянной основе

21 Октября 2023 • 14:55 Комментировать
ПСВ
...
Фортуна Ситтард
1 1.11 X 10.00 2 19.00
Через 3 ч. 13 мин.

ПСВ Эйндховен впечатлён выступлениями крайнего защитника Серджино Деста в стартовом отрезке сезона. Напомним, американский футболист минувшим летом вернулся в Нидерланды, где ранее выступал в составе амстердамского «Аякса».

Права на Деста до сих пор принадлежат каталонской «Барселоне», а за ПСВ фуллбек выступает на правах аренды. Как сообщает Mundo Deportivo, клуб из Эйндховена уже задумывается над тем, чтобы выкупить Деста на постоянной основе.

В этом сезоне Серджино провёл 4 матча в чемпионате Нидерландов, где не отметился ни одним результативным действием. В прошлой кампании американец на правах аренды выступал за «Милан».

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