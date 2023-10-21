ПСВ задумывается над тем, чтобы выкупить Деста на постоянной основе

ПСВ Эйндховен впечатлён выступлениями крайнего защитника Серджино Деста в стартовом отрезке сезона. Напомним, американский футболист минувшим летом вернулся в Нидерланды, где ранее выступал в составе амстердамского «Аякса».

Права на Деста до сих пор принадлежат каталонской «Барселоне», а за ПСВ фуллбек выступает на правах аренды. Как сообщает Mundo Deportivo, клуб из Эйндховена уже задумывается над тем, чтобы выкупить Деста на постоянной основе.

В этом сезоне Серджино провёл 4 матча в чемпионате Нидерландов, где не отметился ни одним результативным действием. В прошлой кампании американец на правах аренды выступал за «Милан».