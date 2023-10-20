​Ихаттарен бомжует в Утрехте - его выселили из квартиры кредиторы

Талантливый нидерландский нападающий Мохамед Ихаттарен угодил в бесконечный туннель неприятностей, конца-края которому не видно. Его искали «братки», кто-то поджег его автомобиль, он успел побывать под арестом - в общем, за год много чего произошло.

А теперь он остался «бомжом» - его выселили из роскошной квартиры площадью в почти 200 «квадратов» кредиторы. Предчувствуя такой невеселый итог, Ихаттарен пытался продать жилье, сперва за миллион евро, затем снизил цену до 850 тысяч, но найти покупателя все равно не успел и теперь его «любезно подыщут» судебные исполнители.