Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Лосано подешевел после возвращения в ПСВ

17 Октября 2023 • 18:37 Комментировать
ПСВ
...
Фортуна Ситтард
21.10 19:45

Мексиканский вингер ПСВ Ирвинг Лосано подешевел после того, как вернулся в нидерландский топ-клуб из «Наполи». Как сообщает Transfermarkt, мексиканец сбросил в стоимости 3 млн евро, теперь его цена, по версии портала – 22 млн.

Напомним, что Лосано 28 лет, ПСВ стал его первым клубом в европейской карьере в 2017 году. В 2019 году он перебрался в «Наполи», спустя четыре года покинул стан «адзурри».

В текущем сезоне Лосано сыграл за свой клуб в шести матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Ирвинг Лосано
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСВ ФОРТУНА СИТТАРД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Октября
18:37 · Нидерланды. Эредивизие
Лосано подешевел после возвращения в ПСВ
15:48 · Нидерланды. Эредивизие
​Сантьяго Хименес назвал форварда, который ему нравится
01:11 · Нидерланды. Эредивизие
​Ван дер Ваарт отказал «Аяксу»
16 Октября
07:37 · Англия. Премьер-лига
Помощник тен Хага может уйти из «Манчестер Юнайтед»
15 Октября
16:59 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэму» интересен форвард «Фейеноорда»
14 Октября
01:39 · Нидерланды. Эредивизие
Роберто Баджо: «Гол ван Бастена в ворота сборной СССР - это непревзойдённый шедевр» видео
13 Октября
21:49 · Нидерланды. Эредивизие
Ни один игрок сегодняшнего старта сборной Нидерландов не играл за «Аякс» – такого не было 42 года
12 Октября
00:39 · Нидерланды. Эредивизие
​Рональд де Бур - о проблемах «Аякса»: «Из дерьма конфетку не сделаешь»
11 Октября
01:12 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» готов уволить главного тренера
08 Октября
21:30 · Нидерланды. Эредивизие
​Павлидис установил новый рекорд АЗ Алкмаар, забив в восьмом матче кряду
20:52 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» впервые в 21-м веке проиграл три матча кряду в Эредивизии
19:49 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ забил «Спарте» 4 гола за тайм
18:08 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» выдал худший старт сезона в истории
17:32 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» в зоне стыковых матчей после поражения от «АЗ Алкмаара» 1
15:11 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» выиграл шестой матч подряд, одолев «ПЕК Зволле»
Все новости
Рекомендуем