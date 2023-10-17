Лосано подешевел после возвращения в ПСВ

Мексиканский вингер ПСВ Ирвинг Лосано подешевел после того, как вернулся в нидерландский топ-клуб из «Наполи». Как сообщает Transfermarkt, мексиканец сбросил в стоимости 3 млн евро, теперь его цена, по версии портала – 22 млн.

Напомним, что Лосано 28 лет, ПСВ стал его первым клубом в европейской карьере в 2017 году. В 2019 году он перебрался в «Наполи», спустя четыре года покинул стан «адзурри».

В текущем сезоне Лосано сыграл за свой клуб в шести матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал одну голевую передачу.