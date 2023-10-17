​Сантьяго Хименес назвал форварда, который ему нравится

Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес много забивает, поэтому находится на радарах многих топ-клубов Европы. Мексиканский футболист получил вопрос о том, на какого из форвардов он равняется.

«Я стараюсь ни с кем себя не сравнивать, потому что мы все уникальны. Но мне очень нравится Радамель Фалькао», - цитирует Хименеса La Opinion.

В настоящий момент Фалькао представляет «Райо Вальекано». Ранее колумбиец выступал за «Порту», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и другие клубы.

Сантьяго Хименесу 22 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 40 миллионов евро.