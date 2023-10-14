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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Роберто Баджо: «Гол ван Бастена в ворота сборной СССР - это непревзойдённый шедевр» видео

14 Октября 2023 • 01:39 Комментировать

Знаменитый бывший итальянский нападающий Роберто Баджо ответил на вопрос о том, какой из голов на его памяти он считает лучшим. Баджо выделил гол не менее знаменитого игрока сборной Нидерландов Марко ван Бастена - речь о мяче, который ван Бастен забил в финале чемпионата Европы в 1988 году в ворота сборной СССР. Тогда «оранье» выиграли со счетом 2:0.

- Гол Марко ван Бастена в ворота сборной СССР - это сенсация. Непревзойденный шедевр, - цитирует слова Роберто Баджо pianetamilan.it.

В 1988 году сборная Нидерландов выиграла свой единственный большой трофей - стала чемпионом Европы.


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Евро-Футбол.Ру,
Марко Ван Бастен Роберто Баджо ЧЕ-1988 сборная Нидерландов
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