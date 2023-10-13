Ни один игрок сегодняшнего старта сборной Нидерландов не играл за «Аякс» – такого не было 42 года

Сборная Нидерландов принимает соперников из Франции в матче отборочной стадии Евро-2024.

В стартовом составе «оранжевых», выбранном наставником Рональдом Куманом, не оказалось ни одного футболиста, когда-либо игравшего за амстердамский «Аякс» в рамках Эредивизи. Как отмечает Opta, это произошло впервые с далёкого 1981 года – тогда команда сыграла вничью с Италией (0:0).

Сборная Нидерландов занимает вторую строчку в своей группе с девятью набранными очками при четырёх сыгранных встречах. Французы лидируют с 15 баллами, проведя при этом на один матч больше.

Текстовая трансляция матча доступна на сайте LiveResult.ru.