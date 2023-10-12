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​Рональд де Бур - о проблемах «Аякса»: «Из г. конфетку не сделаешь»

12 Октября 2023 • 00:39 Комментировать
Утрехт
...
Аякс
22.10 13:15

Бывший футболист амстердамского «Аякса» Рональд де Бур очень жестко отозвался о нынешних проблемах клуба, который проиграл во внутреннем чемпионате три матча кряду и сейчас созрел для увольнения главного тренера. Де Бур винит в проблемах бездарную селекционную работу.

- Нельзя набирать столько второстепенных игроков и думать, что они заиграют. Из дерьма не сделаешь конфетку. я реально очень волнуюсь за эту команду, не знаю, чем все это закончится, - цитирует слова де Бура итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре нидерландского чемпионата «Аякс» сыграет в гостях с «Утрехтом».  


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Рональд Де Бур
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УТРЕХТ АЯКС
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