​Рональд де Бур - о проблемах «Аякса»: «Из г. конфетку не сделаешь»

Бывший футболист амстердамского «Аякса» Рональд де Бур очень жестко отозвался о нынешних проблемах клуба, который проиграл во внутреннем чемпионате три матча кряду и сейчас созрел для увольнения главного тренера. Де Бур винит в проблемах бездарную селекционную работу.

- Нельзя набирать столько второстепенных игроков и думать, что они заиграют. Из дерьма не сделаешь конфетку. я реально очень волнуюсь за эту команду, не знаю, чем все это закончится, - цитирует слова де Бура итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре нидерландского чемпионата «Аякс» сыграет в гостях с «Утрехтом».