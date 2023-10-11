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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​«Аякс» готов уволить главного тренера

11 Октября 2023 • 01:12 Комментировать
Утрехт
...
Аякс
22.10 13:15

Морис Стейн вскоре перестанет исполнять обязанности главного тренера «Аякса», это станет следствием крайне неудачной игры амстердамцев в новом сезоне - «Аякс» потерпел уже три поражения кряду и теперь опустился в зону борьбы за выживание.

Последней каплей для руководства «Аякса», уточняет De Telegraaf, стало субботнее поражение от АЗ - принципиального соперника для «Аякса». И теперь участь бывшего тренера роттердамской «Спарты» предрешена, уточняет источник. Официальная новость об увольнении Стейна должна появиться до конца текущей недели.

В следующем своем матче «Аякс» сыграет с «Утрехтом».


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Аякс Морис Стейн
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УТРЕХТ АЯКС
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