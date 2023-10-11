​«Аякс» готов уволить главного тренера

Морис Стейн вскоре перестанет исполнять обязанности главного тренера «Аякса», это станет следствием крайне неудачной игры амстердамцев в новом сезоне - «Аякс» потерпел уже три поражения кряду и теперь опустился в зону борьбы за выживание.

Последней каплей для руководства «Аякса», уточняет De Telegraaf, стало субботнее поражение от АЗ - принципиального соперника для «Аякса». И теперь участь бывшего тренера роттердамской «Спарты» предрешена, уточняет источник. Официальная новость об увольнении Стейна должна появиться до конца текущей недели.

В следующем своем матче «Аякс» сыграет с «Утрехтом».