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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Павлидис установил новый рекорд АЗ Алкмаар, забив в восьмом матче кряду

08 Октября 2023 • 21:30 Комментировать
Аякс
1:2
АЗ Алкмаар

Идущий вторым в чемпионате Нидерландов АЗ Алкмаар удачно съездил в Амстердам в восьмом туре чемпионата - «сыровары» обыграли на выезде местный «Аякс».

Первый мяч АЗ забил греческий нападающий Вангелис Павлидис, который продлил свою рекордную серию до восьми игр - он забивал в каждом прошедшем матче с начала чемпионата и сейчас на его счету девять голов. Ранее в истории АЗ еще не было игрока, который забивал бы в восьми матчах чемпионата Нидерландов кряду.

В следующем, девятом туре Эредивизии АЗ примет в домашних условиях «Херенвен», это случится двадцать первого октября.

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Евро-Футбол.Ру,
АЗ Алкмаар Вангелис Павлидис
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