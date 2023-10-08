​«Аякс» впервые в 21-м веке проиграл три матча кряду в Эредивизии

Очередной тур чемпионата Нидерландов вновь не принес радости поклонникам «Аякса» - клуб проиграл АЗ, причем в домашних условиях. Это поражение стало для «Аякса», еще вроде бы недавно творившего чудеса в Лиге чемпионов, третьим кряду в домашнем чемпионате.

Такого кризиса в «Аяксе» в 21-м веке еще не было. В последний раз «Аякс» проиграл три матча кряду в домашнем чемпионате в апреле 1999 года. В следующем туре идущему в подвале турнирной таблице амстердамскому клубу предстоит сыграть с «Утрехтом», это случится двадцать второго октября.

А после этого будет матч с ПСВ, который не сулит ничего хорошего амстердамцам.