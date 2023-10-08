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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ забил «Спарте» 4 гола за тайм

08 Октября 2023 • 19:49 Комментировать
Спарта Роттердам
0:4
ПСВ
окончен

В восьмом туре Эредивизии «Спарта» пыталась стать первой командой, которая отберет очки у ПСВ. Коллектив из Эйндховена провел чуть больше тайма при счете 0:0 и начал забивать и забивать - 4:0. Малик Тильман, Жоан Бакайоко, Йорбе Вертессен и Люк де Йонг стали авторами голов.

«Спарта» идет седьмой, соперник - лидирует.

Протокол игры  
Спарта Роттердам0:4ПСВ
  51'Тильман Малик (0:1)
  59'Бакайоко Жоан (0:2)
  80'Вертессен Йорбе (0:3)
  88'Де Йонг Люк (0:4)
Олай НикБакари СаидВриндс БартВелтхёйс ТейсВан дер Кюст ДжевенсиоКитолано ДжошуаВерсейрен Арно 87' (Jesse Bal ( 87') Де Гузман Джонатан  45' 64' (Анелло Агустин ( 64') Клемент Пелле 73' (Метиньо ( 73') Леуритсен ТобиасНегли Камиель  54' 73' (Брим Шарль-Андреас ( 73'  45')
Запасные: Шондервальдт ЮриВормердам ДьянгоАлемань ПедроВан Вагенинген ДиланВан Крой ДеланоМейссен Рик
Бенитес ВальтерТезе ДжорданРамальо Андре 77' (Белла-Кочап Армель ( 77') Боскальи ОливьеДест Серджиньо  90'Схаутен ЙердиТильман Малик 73' (Тиль Гус ( 73') Веерман Йоэй 73' (Сайбари Исмаэль ( 73') Бакайоко Жоан 78' (Вертессен Йорбе ( 78') Де Йонг ЛюкЛанг Ноа 35' (Лосано Ирвинг ( 35')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойПепи РикардоСамбо ШурандиВан Анхольт Патрик
08 октября. Стадион "Спарта".

 

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