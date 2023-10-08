ПСВ забил «Спарте» 4 гола за тайм

В восьмом туре Эредивизии «Спарта» пыталась стать первой командой, которая отберет очки у ПСВ. Коллектив из Эйндховена провел чуть больше тайма при счете 0:0 и начал забивать и забивать - 4:0. Малик Тильман, Жоан Бакайоко, Йорбе Вертессен и Люк де Йонг стали авторами голов.
«Спарта» идет седьмой, соперник - лидирует.
Протокол игры
|51'Тильман Малик (0:1)
|59'Бакайоко Жоан (0:2)
|80'Вертессен Йорбе (0:3)
|88'Де Йонг Люк (0:4)
Олай Ник•Бакари Саид•Вриндс Барт•Велтхёйс Тейс•Ван дер Кюст Джевенсио•Китолано Джошуа•Версейрен Арно87' (Jesse Bal (87') •Де Гузман Джонатан 45'64' (Анелло Агустин (64') •Клемент Пелле73' (Метиньо (73') •Леуритсен Тобиас•Негли Камиель 54'73' (Брим Шарль-Андреас (73') 45'
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Рамальо Андре77' (Белла-Кочап Армель (77') •Боскальи Оливье•Дест Серджиньо• 90'Схаутен Йерди•Тильман Малик73' (Тиль Гус (73') •Веерман Йоэй73' (Сайбари Исмаэль (73') •Бакайоко Жоан78' (Вертессен Йорбе (78') •Де Йонг Люк•Ланг Ноа35' (Лосано Ирвинг (35')
08 октября. Стадион "Спарта".
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