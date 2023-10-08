ПСВ забил «Спарте» 4 гола за тайм

В восьмом туре Эредивизии «Спарта» пыталась стать первой командой, которая отберет очки у ПСВ. Коллектив из Эйндховена провел чуть больше тайма при счете 0:0 и начал забивать и забивать - 4:0. Малик Тильман, Жоан Бакайоко, Йорбе Вертессен и Люк де Йонг стали авторами голов.

«Спарта» идет седьмой, соперник - лидирует.