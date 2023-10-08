Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​«Аякс» выдал худший старт сезона в истории

08 Октября 2023 • 18:08 Комментировать
Аякс
1:2
АЗ Алкмаар

В воскресенье «Аякс» в очередной раз огорчил армию болельщиков. Амстердамская команда на своём поле проиграла АЗ с результатом 1:2. Как следствие, «аяксиды» сейчас занимают лишь 16-е место в турнирной таблице Эредивизие, то есть третье место с конца.

В шести стартовых турах чемпионата Нидерландов «Аякс» смог набрать только пять очков. Как сообщает в социальных сетях журналист Мишель Аббинк, это худший старт «аяксидов» в лиге. Ранее амстердамцы никогда не набирали меньше семи очков в шести первых играх чемпионата.

Следующий матч «Аякс» проведёт 22 октября – против «Утрехта» на выезде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ПЕК Зволле ПЕК Зволле
Фейеноорд Фейеноорд
0
2
9.40 5.20 1.29
Видео
Окончен
Аякс Аякс
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
1
2
2.08 3.70 3.15
Видео
Окончен
Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард
Твенте Твенте
0
3
4.10 4.30 1.69
Видео
Окончен
Спарта Роттердам Спарта Роттердам
ПСВ ПСВ
0
4
9.40 5.20 1.29
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
19:49 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ забил «Спарте» 4 гола за тайм
18:08 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» выдал худший старт сезона в истории
17:32 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» в зоне стыковых матчей после поражения от «АЗ Алкмаара» 1
15:11 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» выиграл шестой матч подряд, одолев «ПЕК Зволле»
07 Октября
00:54 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» не может выиграть уже шесть матчей - такого в 21-м веке ещё не было
06 Октября
23:22 · Нидерланды. Эредивизие
​Игрок «Утрехта» получил красную карточку на 6-й минуте матча и повторил антирекорд чемпионата
05 Октября
13:10 · Англия. Премьер-лига
3 топ-клуба АПЛ следят за талантливым полузащитником «Фейеноорда»
04 Октября
20:51 · Нидерланды. Эредивизие
Лидер «Фейеноорда» Хименес рассказал, в каком топ-клубе хотел бы продолжить карьеру
02 Октября
12:32 · Нидерланды. Эредивизие
«Реал» выбрал нового нападающего слухи
01:59 · Нидерланды. Эредивизие
​Люк де Йонг вышел на первое место среди бомбардиров Эредивизии в 21-м веке
01 Октября
15:27 · Нидерланды. Эредивизие
​«Валвейк» рассказал о состоянии вратаря, потерявшего сознание в матче против «Аякса»
14:46 · Англия. Премьер-лига
​Три топ-клуба АПЛ будут бороться за звезду «Фейеноорда»
00:37 · Нидерланды. Эредивизие
Травмированный вратарь «Валвейка», к счастью, находится в сознании
00:10 · Нидерланды. Эредивизие
Второй подряд матч «Аякса» прерван
30 Сентября
21:54 · Нидерланды. Эредивизие
«Волендам» не смог прервать победную серию ПСВ
Все новости
Рекомендуем