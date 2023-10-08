​«Аякс» выдал худший старт сезона в истории

В воскресенье «Аякс» в очередной раз огорчил армию болельщиков. Амстердамская команда на своём поле проиграла АЗ с результатом 1:2. Как следствие, «аяксиды» сейчас занимают лишь 16-е место в турнирной таблице Эредивизие, то есть третье место с конца.

В шести стартовых турах чемпионата Нидерландов «Аякс» смог набрать только пять очков. Как сообщает в социальных сетях журналист Мишель Аббинк, это худший старт «аяксидов» в лиге. Ранее амстердамцы никогда не набирали меньше семи очков в шести первых играх чемпионата.

Следующий матч «Аякс» проведёт 22 октября – против «Утрехта» на выезде.