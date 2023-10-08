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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» в зоне стыковых матчей после поражения от «АЗ Алкмаара»

08 Октября 2023 • 17:32 Комментировать
Аякс
1:2
АЗ Алкмаар
окончен

Проваливший старт сезона «Аякс» в воскресенье играл дома против «АЗ Алкмаара», который, наоборот, ведет борьбу за первое место. Вангелис Павлидис на 45-й минуте вывел гостей вперед, а на 57-й - Свен Мейнанс вывел на пустые ворота Дани де Вита - 0:2. Соперник отыграл один гол после удара Бранко ван ден Бомена и рикошета. В оставшееся время Павлидис едва не оформил дубль, но промах.

АЗ с 22 очками - новый лидер Эредивизии, легендарный «Аякс» - третий с конца, пять очков.

Протокол игры  
Аякс1:2АЗ Алкмаар
  45'Павлидис Вангелис (0:1)
  57'Де Вит Дани (0:2)
(1:2) Ван ден Бомен Бранко73'  
Гортер ДжейРенсх Девайн 46' (Гааей Антон ( 46') Медич Яков 90' (Акпом Чуба ( 90') Авила ГастонХато ЙоррельВос Силвано  65' 68' (Ван ден Бомен Бранко ( 68') Бергвейн Стевен  50'Тейлор КеннетБоргес КарлосБробби БрайанВан Аксел Донген Амурришьо 41' (Микаутадзе Жорж ( 41')
Запасные: Соса БорнаРамай ДиантГодс МикаБанель ДжейдонХлинссон КристианСалах-Эддин АнассПасвер РемкоТахирович Бенджамин
Райан МэттьюСугавара ЮкинариБазур Рихедли 71' (Инди Мартинс ( 71'  87') Пенетра АлешандреМёллер Вольфе Давид 88' (Касиус Денсо ( 88') Мейнанс СвенКласи ЙордиДе Вит ДаниЛахдо Майкель 72' (Садик Ибраим ( 72') Павлидис Вангелис 79' (Одгор Йенс ( 79') Ван Бредероде Мирон
Запасные: Овусу-Одуро РимПоку ЭрнестДанташ ТьягуГус ВаутерВан Боммел РубенМихайлович ДжорджеВерхюлст ХобиГаудмейн Кензо
08 октября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс АЗ Алкмаар
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