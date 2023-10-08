«Аякс» в зоне стыковых матчей после поражения от «АЗ Алкмаара»

Проваливший старт сезона «Аякс» в воскресенье играл дома против «АЗ Алкмаара», который, наоборот, ведет борьбу за первое место. Вангелис Павлидис на 45-й минуте вывел гостей вперед, а на 57-й - Свен Мейнанс вывел на пустые ворота Дани де Вита - 0:2. Соперник отыграл один гол после удара Бранко ван ден Бомена и рикошета. В оставшееся время Павлидис едва не оформил дубль, но промах.
АЗ с 22 очками - новый лидер Эредивизии, легендарный «Аякс» - третий с конца, пять очков.
Протокол игры
|45'Павлидис Вангелис (0:1)
|57'Де Вит Дани (0:2)
|(1:2) Ван ден Бомен Бранко73'
Гортер Джей•Ренсх Девайн46' (Гааей Антон (46') •Медич Яков90' (Акпом Чуба (90') •Авила Гастон•Хато Йоррель•Вос Силвано 65'68' (Ван ден Бомен Бранко (68') •Бергвейн Стевен• 50'Тейлор Кеннет•Боргес Карлос•Бробби Брайан•Ван Аксел Донген Амурришьо41' (Микаутадзе Жорж (41')
Райан Мэттью•Сугавара Юкинари•Базур Рихедли71' (Инди Мартинс (71') • 87'Пенетра Алешандре•Мёллер Вольфе Давид88' (Касиус Денсо (88') •Мейнанс Свен•Класи Йорди•Де Вит Дани•Лахдо Майкель72' (Садик Ибраим (72') •Павлидис Вангелис79' (Одгор Йенс (79') •Ван Бредероде Мирон
08 октября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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