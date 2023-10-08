«Аякс» в зоне стыковых матчей после поражения от «АЗ Алкмаара»

Проваливший старт сезона «Аякс» в воскресенье играл дома против «АЗ Алкмаара», который, наоборот, ведет борьбу за первое место. Вангелис Павлидис на 45-й минуте вывел гостей вперед, а на 57-й - Свен Мейнанс вывел на пустые ворота Дани де Вита - 0:2. Соперник отыграл один гол после удара Бранко ван ден Бомена и рикошета. В оставшееся время Павлидис едва не оформил дубль, но промах.

АЗ с 22 очками - новый лидер Эредивизии, легендарный «Аякс» - третий с конца, пять очков.