«Фейеноорд» выиграл шестой матч подряд, одолев «ПЕК Зволле»

В восьмом туре Эредивизии «Фейеноорд» гостил у «ПЕК Зволле». Один из фаворитов сезона не оставил сопернику ни шанса, имея перевес по всем статьям, и победил со счетом 2:0. Дублем отметился Томас Сантьяго Хименес, забивший на 21-й и 54-й минутах. Его команда победила в шестом поединке подряд и с 20 очками идет на втором месте, соперник делит 11-ю строчку.
Протокол игры
|21'Хименес Сантьяго Томас (0:1)
|54'Хименес Сантьяго Томас (0:2)
Схенделаар Яспер•Рейндерс Элиано•Керстен Сэм•Лам Томас•Ансельмо Гарсия-Макналти84' (Ван Дер Хар Дамиан (84') •Бюрместер Зико•Хюйбертс Дин69' (Фонтана Энтони (69') •Ван Ден Берг Дэйв• 45'Намли Юнес•Веллиос Апостолос•Веланас Одиссеус84' (Серрано Нико (84')
Велленройтер Тимон•Ниукоп Барт76' (Белен Томас (76') •Гертрейда Лютсхарел•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Виффер Матс•Тимбер Квинтен85' (Лингр Ондржей (85') •Минте Янкуба63' (Зерруки Рамиз (63') •Стенгс Келвин76' (Джаханбахш Алиреза (76') •Пайшао Игор77' (Сейер Лео (77') •Хименес Сантьяго Томас
08 октября. Стадион "МАК3ПАРК".
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