«Фейеноорд» выиграл шестой матч подряд, одолев «ПЕК Зволле»

В восьмом туре Эредивизии «Фейеноорд» гостил у «ПЕК Зволле». Один из фаворитов сезона не оставил сопернику ни шанса, имея перевес по всем статьям, и победил со счетом 2:0. Дублем отметился Томас Сантьяго Хименес, забивший на 21-й и 54-й минутах. Его команда победила в шестом поединке подряд и с 20 очками идет на втором месте, соперник делит 11-ю строчку.