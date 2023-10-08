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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» выиграл шестой матч подряд, одолев «ПЕК Зволле»

08 Октября 2023 • 15:11 Комментировать
ПЕК Зволле
0:2
Фейеноорд
окончен

В восьмом туре Эредивизии «Фейеноорд» гостил у «ПЕК Зволле». Один из фаворитов сезона не оставил сопернику ни шанса, имея перевес по всем статьям, и победил со счетом 2:0. Дублем отметился Томас Сантьяго Хименес, забивший на 21-й и 54-й минутах. Его команда победила в шестом поединке подряд и с 20 очками идет на втором месте, соперник делит 11-ю строчку.

Протокол игры  
ПЕК Зволле0:2Фейеноорд
  21'Хименес Сантьяго Томас (0:1)
  54'Хименес Сантьяго Томас (0:2)
Схенделаар ЯсперРейндерс ЭлианоКерстен СэмЛам ТомасАнсельмо Гарсия-Макналти 84' (Ван Дер Хар Дамиан ( 84') Бюрместер ЗикоХюйбертс Дин 69' (Фонтана Энтони ( 69') Ван Ден Берг Дэйв  45'Намли ЮнесВеллиос АпостолосВеланас Одиссеус 84' (Серрано Нико ( 84')
Запасные: Фихтингер НикХауптмейер МайкDivaio BobsonMohamed OukhattouЭль-Аззузи АнуарLuis GoerlichФермеер Кеннет
Велленройтер ТимонНиукоп Барт 76' (Белен Томас ( 76') Гертрейда ЛютсхарелГанцко ДавидХартман КвилиндсиВиффер МатсТимбер Квинтен 85' (Лингр Ондржей ( 85') Минте Янкуба 63' (Зерруки Рамиз ( 63') Стенгс Келвин 76' (Джаханбахш Алиреза ( 76') Пайшао Игор 77' (Сейер Лео ( 77') Хименес Сантьяго Томас
Запасные: Лопес МаркосМиламбо АнтониВан Ден Белт ТомасУэда АясэДилросун ДжавайроЛампру КостантиносВан Сас Микки
08 октября. Стадион "МАК3ПАРК".

 

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Фейеноорд ПЕК Зволле
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