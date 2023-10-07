​«Аякс» не может выиграть уже шесть матчей - такого в 21-м веке ещё не было

Амстердамский «Аякс» снова сыграл вничью в групповом раунде Лиги Европы - после 3:3 с «Марселем» последовала ничья с АЕКом из Афин. Таким образом, серия безвыигрышных матчей «Аякса» с учетом всех турниров достигла шести матчей.

В последний раз стол неудачная серия случалась с клубом в 2000 году, когда «Аякс» переживал столь же жестокий кризис перед приходом молодого Златана Ибрагимовича. В следующем своем матче «Аякс» сыграет дома с АЗ, это случится уже сегодня, в субботу, в рамках чемпионата Нидерландов.

Пока что команда идет пятнадцатой в турнирной таблице, правда, у «Аякса» на два сыгранных матча меньше, чем у большинства конкурентов.