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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​«Аякс» не может выиграть уже шесть матчей - такого в 21-м веке ещё не было

07 Октября 2023 • 00:54 Комментировать
Аякс
...
АЗ Алкмаар
1 2.20 X 3.90 2 2.90
08.10 15:30

Амстердамский «Аякс» снова сыграл вничью в групповом раунде Лиги Европы - после 3:3 с «Марселем» последовала ничья с АЕКом из Афин. Таким образом, серия безвыигрышных матчей «Аякса» с учетом всех турниров достигла шести матчей.

В последний раз стол  неудачная серия случалась с клубом в 2000 году, когда «Аякс» переживал столь же жестокий кризис перед приходом молодого Златана Ибрагимовича. В следующем своем матче «Аякс» сыграет дома с АЗ, это случится уже сегодня, в субботу, в рамках чемпионата Нидерландов.

Пока что команда идет пятнадцатой в турнирной таблице, правда, у «Аякса» на два сыгранных матча меньше, чем у большинства конкурентов.


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Аякс
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АЯКС АЗ АЛКМААР
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