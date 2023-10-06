​Игрок «Утрехта» получил красную карточку на 6-й минуте матча и повторил антирекорд чемпионата

Восьмой тур чемпионата Нидерландов начался с матча между «Волендамом» и «Утрехтом», и уже на шестой минуте игры гости остались вдесятером - перед Ником Виргевером зажегся красный свет от судьи.
Как оказалось, для защитника «Утрехта» это была уже седьмая красная карточка за все время выступлений в Эредивизии, что стало повторением антирекорда чемпионата. Еще трое игроков, помимо Виргевера, получали по семь красных карточек за карьеру - это Грегор ван Дейк, Джои ван дер Берг и Кристиан Кум.
В следующем туре «Утрехт» сыграет в домашнем матче с «Аяксом», это случится 22 октября.
Протокол игры
|(1:0) Мюрен Роберт57'
Мио Бакхаус•Пайн Дерон63' (Буур Оскар (63') •Плат Брайан64' (Дуири Ашраф (64') • 84'Мирани Деймон•Флинт Джош•Твигт Калвин• 35'Зеефейк Ликвинсио79' (Joey Antonioli (79') •Milan de Haan•Улд-Ших Биляль• 90'Мюрен Роберт•Куол Гаранг87' (Zach Booth (87')
Баркас Василис•Ван дер Марел Марк•Фламинго Райан•Модибо Саньян•Виргевер Ник• 6'Боздоган Джан•Лабьяд Закария12' (Эль-Каруани Суфьян (12'•Тоорнстра Йенс76') •Фрауло Оскар 20'66' (Сёнтьенс Матс (66') •Ромени Оле•Лидберг Исак 20'66' (Дескотт Антони (66') •Бауссайд Отман46' (Yannick Leliendal (46')
06 октября. Стадион "Крас".
Бан пользователя