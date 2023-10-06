​Игрок «Утрехта» получил красную карточку на 6-й минуте матча и повторил антирекорд чемпионата

Восьмой тур чемпионата Нидерландов начался с матча между «Волендамом» и «Утрехтом», и уже на шестой минуте игры гости остались вдесятером - перед Ником Виргевером зажегся красный свет от судьи.

Как оказалось, для защитника «Утрехта» это была уже седьмая красная карточка за все время выступлений в Эредивизии, что стало повторением антирекорда чемпионата. Еще трое игроков, помимо Виргевера, получали по семь красных карточек за карьеру - это Грегор ван Дейк, Джои ван дер Берг и Кристиан Кум.

В следующем туре «Утрехт» сыграет в домашнем матче с «Аяксом», это случится 22 октября.