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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Игрок «Утрехта» получил красную карточку на 6-й минуте матча и повторил антирекорд чемпионата

06 Октября 2023 • 23:22 Комментировать
Волендам
1:0
Утрехт

Восьмой тур чемпионата Нидерландов начался с матча между «Волендамом» и «Утрехтом», и уже на шестой минуте игры гости остались вдесятером - перед Ником Виргевером зажегся красный свет от судьи.

Как оказалось, для защитника «Утрехта» это была уже седьмая красная карточка за все время выступлений в Эредивизии, что стало повторением антирекорда чемпионата. Еще трое игроков, помимо Виргевера, получали по семь красных карточек за карьеру - это Грегор ван Дейк, Джои ван дер Берг и Кристиан Кум.

В следующем туре «Утрехт» сыграет в домашнем матче с «Аяксом», это случится 22 октября.

Протокол игры  
Волендам1:0Утрехт
(1:0) Мюрен Роберт57'  
Мио БакхаусПайн Дерон 63' (Буур Оскар ( 63') Плат Брайан 64' (Дуири Ашраф ( 64'  84') Мирани ДеймонФлинт ДжошТвигт Калвин  35'Зеефейк Ликвинсио 79' (Joey Antonioli ( 79') Milan de HaanУлд-Ших Биляль  90'Мюрен РобертКуол Гаранг 87' (Zach Booth ( 87')
Запасные: Густаво ДиегоВан Дёйл БиллиХуве КвинсиЛауэрс БарриЭль-Кадири ИбрахимRob TolВан Овелен КайнДжонсон Дариус
Баркас ВасилисВан дер Марел МаркФламинго РайанМодибо СаньянВиргевер Ник  6'Боздоган ДжанЛабьяд Закария 12' (Эль-Каруани Суфьян ( 12'Тоорнстра Йенс 76') Фрауло Оскар  20' 66' (Сёнтьенс Матс ( 66') Ромени ОлеЛидберг Исак  20' 66' (Дескотт Антони ( 66') Бауссайд Отман 46' (Yannick Leliendal ( 46')
Запасные: Rickson van HeesБут ТейлорАзаркан МаруанРаатси КэлвинЙенсен ВикторБрандерхорст Маттейс
06 октября. Стадион "Крас".

 

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