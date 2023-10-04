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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Лидер «Фейеноорда» Хименес рассказал, в каком топ-клубе хотел бы продолжить карьеру

04 Октября 2023 • 20:51 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
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07.10 17:15

Нападающий нидерландского «Фейеноорда» Сантьяго Хименес признался, что хотел бы оказаться в мадридском «Реале».

За 22-летним игроком давно следят скауты, представляющие интересы клубов ведущих европейских чемпионатов, а основными претендентами на мексиканца считаются «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм» и мадридский «Реал». Судя по словам самого форварда, его предпочтения явно на стороне «сливочных»: «Я был бы рад выступать за «Реал» Мадрид. Это великий клуб», – приводит журналистка Элиса Лассо слова футболиста.

Сантьяго Хименес записал на свой счёт десять голов в восьми матчах «Фейеноорда» в текущем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает стоимость звезды роттердамцев в 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фейеноорд Сантьяго Хименес
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