22-летний мексиканский нападающий Сантьяго Хименес, выступающий в чемпионате Нидерландов за «Фейеноорд», может переехать в топ-клуб испанской Ла Лиги.

Согласно сведениям журналистов Todofichajes, в подписании футболиста заинтересован мадридский «Реал». Испанский гранд может арендовать Хименеса в январе, а затем выкупить его за отступные в размере 50 миллионов евро.

Хименес демонстрирует высокую результативность в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов. Нападающий отметился десятью голами в семи встречах. Также в его активе две результативные передачи.

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