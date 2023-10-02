Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Реал» выбрал нового нападающего слухи

02 Октября 2023 • 12:32 Комментировать

22-летний мексиканский нападающий Сантьяго Хименес, выступающий в чемпионате Нидерландов за «Фейеноорд», может переехать в топ-клуб испанской Ла Лиги.

Согласно сведениям журналистов Todofichajes, в подписании футболиста заинтересован мадридский «Реал». Испанский гранд может арендовать Хименеса в январе, а затем выкупить его за отступные в размере 50 миллионов евро.

Хименес демонстрирует высокую результативность в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов. Нападающий отметился десятью голами в семи встречах. Также в его активе две результативные передачи.

«Арсенал» нашёл нового центрального нападающего

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фейеноорд Сантьяго Хименес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Октября
12:32 · Нидерланды. Эредивизие
«Реал» выбрал нового нападающего слухи
01:59 · Нидерланды. Эредивизие
​Люк де Йонг вышел на первое место среди бомбардиров Эредивизии в 21-м веке
01 Октября
15:27 · Нидерланды. Эредивизие
​«Валвейк» рассказал о состоянии вратаря, потерявшего сознание в матче против «Аякса»
14:46 · Англия. Премьер-лига
​Три топ-клуба АПЛ будут бороться за звезду «Фейеноорда»
00:37 · Нидерланды. Эредивизие
Травмированный вратарь «Валвейка», к счастью, находится в сознании
00:10 · Нидерланды. Эредивизие
Второй подряд матч «Аякса» прерван
30 Сентября
21:54 · Нидерланды. Эредивизие
«Волендам» не смог прервать победную серию ПСВ
19:30 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» уверенно обыграл «Гоу Эхед Иглс»
28 Сентября
11:56 · Англия. Премьер-лига
Блинд: «При тен Хага «Аякс» был машиной, мы становились всё лучше и лучше»
27 Сентября
21:38 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ разгромил под ноль четвёртого соперника подряд
17:16 · Нидерланды. Эредивизие
​Хименес вошёл в историю Эредивизие, огорчив «Аякс»
16:07 · Нидерланды. Эредивизие
Матч «Аякс» - «Фейеноорд», наконец, доигран, гости победили 4:0 1
12:56 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» нашёл усиление в МЛС, где играет Месси
12:13 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл нового центрального нападающего
26 Сентября
17:50 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» уволил спортивного директора, пришедшего в клуб в мае
Все новости
Рекомендуем