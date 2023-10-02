​Люк де Йонг вышел на первое место среди бомбардиров Эредивизии в 21-м веке

В отложенном матче третьего тура Эредивизии ПСВ крупно переиграл «Гу Эхед Иглс», забив три безответных мяча. Два из них влетели в ворота гостей в исполнении Люка де Йонга, который в этом матче не только нагнал, но и перегнал Клааса Яна-Хунтелара, на счету которого 154 гола в Эредивизии в 21-м веке. У де Йонга теперь 155.

Третьим в этом списке идет Дирк Кюйт, который забил 134 гола, в основном за «Фейеноорд». Замыкают пятерку самых результативных в 21-м веке сербский полузащитник Душан Тадич с 119 голами, а также Блез Нкуфо, который забил 114 голов.

В следующем туре ПСВ сыграет с роттердамской «Спартой».