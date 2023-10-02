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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Люк де Йонг вышел на первое место среди бомбардиров Эредивизии в 21-м веке

02 Октября 2023 • 01:59 Комментировать
ПСВ
3:0
Гоу Эхед Иглс
окончен

В отложенном матче третьего тура Эредивизии ПСВ крупно переиграл «Гу Эхед Иглс», забив три безответных мяча. Два из них влетели в ворота гостей в исполнении Люка де Йонга, который в этом матче не только нагнал, но и перегнал Клааса Яна-Хунтелара, на счету которого 154 гола в Эредивизии в 21-м веке. У де Йонга теперь 155.

Третьим в этом списке идет Дирк Кюйт, который забил 134 гола, в основном за «Фейеноорд». Замыкают пятерку самых результативных в 21-м веке сербский полузащитник Душан Тадич с 119 голами, а также Блез Нкуфо, который забил 114 голов.

В следующем туре ПСВ сыграет с роттердамской «Спартой».


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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Люк Де Йонг Гоу Эхед Иглс
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