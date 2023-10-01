​«Валвейк» рассказал о состоянии вратаря, потерявшего сознание в матче против «Аякса»

Субботний матч Эредивизие между «Валвейком» и «Аяксом» не был доигран. Дело в том, что голкипер команды хозяев Этьенн Вассен потерял сознание после столкновения с соперником, получив удар коленом по голове. В момент оказания помощи вратаря ограждали от камер полотном, что только сильнее тревожило футбольных фанатов. К счастью, Вассен пришёл в себя.

Теперь «Валвейк» поделился новой информацией о состоянии голкипера.

«Наш вратарь Этьенн Вассен хорошо провёл ночь и продолжает восстанавливаться. Для него сейчас важно иметь возможность спокойно выздоравливать в ближайшие часы и дни», - говорится в сообщении клуба.