Травмированный вратарь «Валвейка», к счастью, находится в сознании

Субботний матч чемпионата Нидерландов «Валвейк» - «Аякс» был прерван при счете 2:3 незадолго до истечения регламентированного времени. Причиной стало серьезное столкновение Брайана Бробби с голкипером хозяев Этьенном Вассеном. Форвард задел соперника коленом. Немедленно на поле появились медики, а пострадавшего укрыли от болельщиков экраном. Футболисты в шоке некоторое время оставались на поле. Вассена же унесли с поля на носилках.

Как сообщает bd.nl, травмированного вратаря на карете скорой помощи отправили в больницу. Он находится в сознании.

Судьба матча отошла на второй план. Пока нет решения о том, когда он будет доигран.