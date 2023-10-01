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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Травмированный вратарь «Валвейка», к счастью, находится в сознании

01 Октября 2023 • 00:37 Комментировать
Валвейк
2:3
Аякс
остановлен

Субботний матч чемпионата Нидерландов «Валвейк» - «Аякс» был прерван при счете 2:3 незадолго до истечения регламентированного времени. Причиной стало серьезное столкновение Брайана Бробби с голкипером хозяев Этьенном Вассеном. Форвард задел соперника коленом. Немедленно на поле появились медики, а пострадавшего укрыли от болельщиков экраном. Футболисты в шоке некоторое время оставались на поле. Вассена же унесли с поля на носилках.

Как сообщает bd.nl, травмированного вратаря на карете скорой помощи отправили в больницу. Он находится в сознании.

Судьба матча отошла на второй план. Пока нет решения о том, когда он будет доигран.

 

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Аякс Валвейк Этьенн Вассен
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