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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Второй подряд матч «Аякса» прерван

01 Октября 2023 • 00:10 Комментировать
Валвейк
2:3
Аякс
остановлен

Второй подряд матч с участием «Аякса» прерван на неопределённое время. И если домашнее противостояние против «Фейеноорда» (0:4) было сорвано болельщиками при счете 0:3, и в итоге матч доигрывали через несколько дней, то сегодня причина иная.

В седьмом туре чемпионата Нидерландов амстердамцы проводят матч на выезде против «Валвейка». При счете 3:2 в пользу гранда  игра была остановлена на 90-й минуте. Причиной стало столкновение Брайана Бробби с голкипером соперника Этьенном Вассеном. Вратарь остался лежать на газоне, и ему долго оказывают помощь прямо на поле. Игроки остаются на газоне, а пострадавшего укрыли от болельщиков импровизированным экраном.

Пожелаем здоровья Вассену…

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Аякс Валвейк Этьенн Вассен
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