«Волендам» не смог прервать победную серию ПСВ

В седьмом туре чемпионата Нидерландов ПСВ принимал «Волендам», худшую команду сезона. Ноа Ланг и Гус Тиль забили по быстрому голу в начале каждого тайма. Гости на 76-й минуте вернули интригу, реализовав пенальти, а окончательно всё стало понятно лишь перед финальным свистком, когда Малик Тильман сделал счет 3:1.

ПСВ выиграл все семь матчей сезона и уверенно лидирует, у аутсайдеров только один балл в активе.