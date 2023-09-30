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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Волендам» не смог прервать победную серию ПСВ

30 Сентября 2023 • 21:54 Комментировать
ПСВ
3:1
Волендам
окончен

В седьмом туре чемпионата Нидерландов ПСВ принимал «Волендам», худшую команду сезона. Ноа Ланг и Гус Тиль забили по быстрому голу в начале каждого тайма. Гости на 76-й минуте вернули интригу, реализовав пенальти, а окончательно всё стало понятно лишь перед финальным свистком, когда Малик Тильман сделал счет 3:1.

ПСВ выиграл все семь матчей сезона и уверенно лидирует, у аутсайдеров только один балл в активе.

Протокол игры  
ПСВ3:1Волендам
(1:0) Ланг Ноа12'  
(2:0) Тиль Гус47'  
  76'Твигт Калвин (2:1)
(3:1) Тильман Малик90'  
Бенитес ВальтерТезе ДжорданБелла-Кочап Армель 86' (Рамальо Андре ( 86') Боскальи ОливьеВан Анхольт ПатрикВеерман ЙоэйБакайоко ЖоанТильман МаликСайбари Исмаэль 46' (Тиль Гус ( 46') Ланг Ноа 86' (Вертессен Йорбе ( 86') Де Йонг Люк 70' (Пепи Рикардо ( 70'  79')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойДест СерджиньоЛосано ИрвингСамбо Шуранди
Мио БакхаусПлат БрайанБенамар Бенаисса  63'  88'Флинт ДжошПайн Дерон 72' (Zach Booth ( 72') Мирани ДеймонMilan de HaanТвигт КалвинУлд-Ших Биляль 72' (Буур Оскар ( 72') Куол Гаранг 46' (Джонсон Дариус ( 46') Мюрен Роберт 62' (Зеефейк Ликвинсио ( 62')
Запасные: Ван Дёйл БиллиЛауэрс БарриЭль-Кадири ИбрахимJoey AntonioliBram Van DrielДуири Ашраф
30 сентября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

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