«Волендам» не смог прервать победную серию ПСВ

В седьмом туре чемпионата Нидерландов ПСВ принимал «Волендам», худшую команду сезона. Ноа Ланг и Гус Тиль забили по быстрому голу в начале каждого тайма. Гости на 76-й минуте вернули интригу, реализовав пенальти, а окончательно всё стало понятно лишь перед финальным свистком, когда Малик Тильман сделал счет 3:1.
ПСВ выиграл все семь матчей сезона и уверенно лидирует, у аутсайдеров только один балл в активе.
Протокол игры
|(1:0) Ланг Ноа12'
|(2:0) Тиль Гус47'
|76'Твигт Калвин (2:1)
|(3:1) Тильман Малик90'
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Белла-Кочап Армель86' (Рамальо Андре (86') •Боскальи Оливье•Ван Анхольт Патрик•Веерман Йоэй•Бакайоко Жоан•Тильман Малик•Сайбари Исмаэль46' (Тиль Гус (46') •Ланг Ноа86' (Вертессен Йорбе (86') •Де Йонг Люк70' (Пепи Рикардо (70') 79'
Мио Бакхаус•Плат Брайан•Бенамар Бенаисса 63'• 88'Флинт Джош•Пайн Дерон72' (Zach Booth (72') •Мирани Деймон•Milan de Haan•Твигт Калвин•Улд-Ших Биляль72' (Буур Оскар (72') •Куол Гаранг46' (Джонсон Дариус (46') •Мюрен Роберт62' (Зеефейк Ликвинсио (62')
30 сентября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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