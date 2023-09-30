«Фейеноорд» уверенно обыграл «Гоу Эхед Иглс»

Седьмой тур чемпионата Нидерландов открывали «Фейеноорд» и «Гоу Эхед Иглс». Чемпион долго не мог распечатать ворота очень даже неплохого стартовавшего новичка и добился своего на 45-й минуте. Янкуба Минуте открыл счет, а после перерыва отличились Келвин Стенгс и Сантьяго Томас Хименес. Гости ответили в концовке голом престижа.
3:1, и роттердамцы лишь в одном очке от лидеров из ПСВ. Соперник - шестой.
Протокол игры
|(1:0) Минте Янкуба45'
|(2:0) Стенгс Келвин56'
|(3:0) Хименес Сантьяго Томас77'
|85'Со Силла (3:1)
Велленройтер Тимон•Гертрейда Лютсхарел•Траунер Гернот•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси83' (Ван Ден Белт Томас (83') •Виффер Матс•Тимбер Квинтен83' (Дилросун Джавайро (83') •Минте Янкуба83' (Лопес Маркос (83') •Стенгс Келвин78' (Лингр Ондржей (78') •Пайшао Игор• 67'Хименес Сантьяго Томас78' (Уэда Аясэ (78')
Де Ланге Жеффри•Дейл Матс•Амофа Джамал 75'80' (Саатоф Пим (80') •Наубер Геррит• 33'Кюйперс Бас•Линторст Эверт61' (Льянсана Энрик (61') •Ромменс Филипп•Адеканье Бобби•Виллюмссон Виллюм•Эдвардсен Оливер80' (Фернандес Рашаан (80') •Эдвардсен Виктор79' (Со Силла (79')
30 сентября. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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