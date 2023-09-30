«Фейеноорд» уверенно обыграл «Гоу Эхед Иглс»

Седьмой тур чемпионата Нидерландов открывали «Фейеноорд» и «Гоу Эхед Иглс». Чемпион долго не мог распечатать ворота очень даже неплохого стартовавшего новичка и добился своего на 45-й минуте. Янкуба Минуте открыл счет, а после перерыва отличились Келвин Стенгс и Сантьяго Томас Хименес. Гости ответили в концовке голом престижа.

3:1, и роттердамцы лишь в одном очке от лидеров из ПСВ. Соперник - шестой.