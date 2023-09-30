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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» уверенно обыграл «Гоу Эхед Иглс»

30 Сентября 2023 • 19:30 Комментировать
Фейеноорд
3:1
Гоу Эхед Иглс
окончен

Седьмой тур чемпионата Нидерландов открывали «Фейеноорд» и «Гоу Эхед Иглс». Чемпион долго не мог распечатать ворота очень даже неплохого стартовавшего новичка и добился своего на 45-й минуте. Янкуба Минуте открыл счет, а после перерыва отличились Келвин Стенгс и Сантьяго Томас Хименес. Гости ответили в концовке голом престижа.

3:1, и роттердамцы лишь в одном очке от лидеров из ПСВ. Соперник - шестой.

Протокол игры  
Фейеноорд3:1Гоу Эхед Иглс
(1:0) Минте Янкуба45'  
(2:0) Стенгс Келвин56'  
(3:0) Хименес Сантьяго Томас77'  
  85'Со Силла (3:1)
Велленройтер ТимонГертрейда ЛютсхарелТраунер ГернотГанцко ДавидХартман Квилиндси 83' (Ван Ден Белт Томас ( 83') Виффер МатсТимбер Квинтен 83' (Дилросун Джавайро ( 83') Минте Янкуба 83' (Лопес Маркос ( 83') Стенгс Келвин 78' (Лингр Ондржей ( 78') Пайшао Игор  67'Хименес Сантьяго Томас 78' (Уэда Аясэ ( 78')
Запасные: Зерруки РамизЛампру КостантиносДжаханбахш АлирезаНиукоп БартСейер ЛеоБелен ТомасВан Сас Микки
Де Ланге ЖеффриДейл МатсАмофа Джамал  75' 80' (Саатоф Пим ( 80') Наубер Геррит  33'Кюйперс БасЛинторст Эверт 61' (Льянсана Энрик ( 61') Ромменс ФилиппАдеканье БоббиВиллюмссон ВиллюмЭдвардсен Оливер 80' (Фернандес Рашаан ( 80') Эдвардсен Виктор 79' (Со Силла ( 79')
Запасные: Бломме КсандерМартинсен ЯкобБатен ТибоДжеймс ДеанСерра ДариоМалдер ЭрвинЛука ЭверинкВердони Нандо
30 сентября. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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Фейеноорд Гоу Эхед Иглс
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Окончен
Фейеноорд Фейеноорд
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1
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