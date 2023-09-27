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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ разгромил под ноль четвёртого соперника подряд

27 Сентября 2023 • 21:38 Комментировать
ПСВ
3:0
Гоу Эхед Иглс
окончен

В шестом туре чемпионата Нидерландов шикарно стартовавший ПСВ продолжил избиение соперников. Команда из Эйндховена после трех побед подряд со счетом 4:0 каждая разгромил «Гоу Эхед Иглс» - 3:0.  Люк де Йонг открыл счет на 21-й минуте, а в после перерыва оформил дубль сразу после результативного удара Гуса Тиля.

ПСВ лидирует, не потеряв ни очка, соперник - шестой.

Протокол игры  
ПСВ3:0Гоу Эхед Иглс
(1:0) Де Йонг Люк21'  
(2:0) Тиль Гус49'  
(3:0) Де Йонг Люк53'  
Бенитес ВальтерТезе ДжорданРамальо Андре 78' (Пепи Рикардо ( 78') Боскальи ОливьеВан Анхольт ПатрикВеерман ЙоэйТиль Гус 67' (Бакайоко Жоан ( 67') Сайбари ИсмаэльЛосано Ирвинг 67' (Тильман Малик ( 67') Де Йонг Люк 78' (Вертессен Йорбе ( 78') Ланг Ноа 78' (Самбо Шуранди ( 78')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойБелла-Кочап АрмельЛэнд Тайго
Де Ланге ЖеффриДейл Матс  72'Амофа ДжамалНаубер ГерритКюйперс БасЛинторст ЭвертРомменс Филипп 72' (Батен Тибо ( 72') Адеканье Бобби  38' 72' (Льянсана Энрик ( 72') Виллюмссон ВиллюмЭдвардсен Оливер 71' (Мартинсен Якоб ( 71') Со Силла 72' (Эдвардсен Виктор ( 72')
Запасные: Бломме КсандерДжеймс ДеанСерра ДариоМалдер ЭрвинЛука ЭверинкВердони НандоФернандес РашаанСаатоф Пим
27 сентября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

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ПСВ Гоу Эхед Иглс
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