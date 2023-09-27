ПСВ разгромил под ноль четвёртого соперника подряд

В шестом туре чемпионата Нидерландов шикарно стартовавший ПСВ продолжил избиение соперников. Команда из Эйндховена после трех побед подряд со счетом 4:0 каждая разгромил «Гоу Эхед Иглс» - 3:0. Люк де Йонг открыл счет на 21-й минуте, а в после перерыва оформил дубль сразу после результативного удара Гуса Тиля.
ПСВ лидирует, не потеряв ни очка, соперник - шестой.
Протокол игры
|(1:0) Де Йонг Люк21'
|(2:0) Тиль Гус49'
|(3:0) Де Йонг Люк53'
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Рамальо Андре78' (Пепи Рикардо (78') •Боскальи Оливье•Ван Анхольт Патрик•Веерман Йоэй•Тиль Гус67' (Бакайоко Жоан (67') •Сайбари Исмаэль•Лосано Ирвинг67' (Тильман Малик (67') •Де Йонг Люк78' (Вертессен Йорбе (78') •Ланг Ноа78' (Самбо Шуранди (78')
Запасные: Дроммел Йоэл•Ватерман Бой•Белла-Кочап Армель•Лэнд Тайго
Де Ланге Жеффри•Дейл Матс• 72'Амофа Джамал•Наубер Геррит•Кюйперс Бас•Линторст Эверт•Ромменс Филипп72' (Батен Тибо (72') •Адеканье Бобби 38'72' (Льянсана Энрик (72') •Виллюмссон Виллюм•Эдвардсен Оливер71' (Мартинсен Якоб (71') •Со Силла72' (Эдвардсен Виктор (72')
27 сентября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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