ПСВ разгромил под ноль четвёртого соперника подряд

В шестом туре чемпионата Нидерландов шикарно стартовавший ПСВ продолжил избиение соперников. Команда из Эйндховена после трех побед подряд со счетом 4:0 каждая разгромил «Гоу Эхед Иглс» - 3:0. Люк де Йонг открыл счет на 21-й минуте, а в после перерыва оформил дубль сразу после результативного удара Гуса Тиля.

ПСВ лидирует, не потеряв ни очка, соперник - шестой.