​Хименес вошёл в историю Эредивизие, огорчив «Аякс»

На выходных «Аякс» и «Фейеноорд» не смогли завершить очный матч в чемпионате Нидерландов. На 55-й минуте при счёте 0:3 арбитр окончательно увёл команды с поля, поскольку фанаты во второй раз стали бросать на газон пиротехнику.

В среду матч был доигран без зрителей. Вскоре после рестарта форвард «Фейеноорда» Сантьяго Хименес оформил хет-трик и сделал счёт 0:4. После финального свистка эти цифры остались гореть на табло в Амстердаме.

Как сообщает Opta, Сантьяго Хименес стал первым игроком в истории Эредивизие, которому удалось оформить хет-трик в гостевом матче против «Аякса».