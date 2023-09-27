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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Матч «Аякс» - «Фейеноорд», наконец, доигран, гости победили 4:0

27 Сентября 2023 • 16:07 Комментировать
Аякс
0:4
Фейеноорд
окончен

Болельщики «Аякса» сорвали проведение матча с «Фейеноордом», и поединок был доигран в среду. Столичная публика постоянно использовала файеры, недовольная тем, что их любимцы пропускали и пропускали. В итоге в начале второго тайма при счете 0:3 арбитр окончательно увел футболистов с поля.

Сегодня Сантьяго Томас Хименес забил четвертый гол, разобравшись на добивании - 0:4.

«Фейеноорд» идет на третьем месте, проигрывая одно очко лидерам. «Аякс» с 5 баллами идет 14-м, зона вылета всего в двух очках.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Аякс0:4Фейеноорд
  9'Хименес Сантьяго Томас (0:1)
  18'Хименес Сантьяго Томас (0:2)
  37'Пайшао Игор (0:3)
  59'Хименес Сантьяго Томас (0:4)
Гортер ДжейГааей Антон 32' (Ренсх Девайн ( 32') Шутало ЙосипХато ЙоррельСоса Борна 46' (Салах-Эддин Анасс ( 46'Акпом Чуба 55') Вос Силвано  66' 81' (Авила Гастон ( 81') Ван ден Бомен БранкоТейлор Кеннет  41'Бергёйс СтивенБробби Брайан  80'Боргес Карлос 81' (Ван Аксел Донген Амурришьо ( 81')
Запасные: Рамай ДиантГодс МикаХлинссон КристианПасвер РемкоМикаутадзе ЖоржМедич ЯковМаннсверк СивертТахирович Бенджамин
Велленройтер Тимон  42'Гертрейда Лютсхарел 88' (Ниукоп Барт ( 88') Траунер ГернотГанцко ДавидХартман КвилиндсиВиффер МатсТимбер Квинтен 88' (Лингр Ондржей ( 88') Минте Янкуба 55' (Зерруки Рамиз ( 55') Стенгс Келвин 82' (Джаханбахш Алиреза ( 82') Пайшао Игор 82' (Уэда Аясэ ( 82') Хименес Сантьяго Томас  45'
Запасные: Лопес МаркосВан Ден Белт ТомасЛампру КостантиносЗекиель ДживайСейер ЛеоБелен ТомасВан Сас Микки
27 сентября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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Аякс Фейеноорд
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0
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