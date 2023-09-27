Матч «Аякс» - «Фейеноорд», наконец, доигран, гости победили 4:0

Болельщики «Аякса» сорвали проведение матча с «Фейеноордом», и поединок был доигран в среду. Столичная публика постоянно использовала файеры, недовольная тем, что их любимцы пропускали и пропускали. В итоге в начале второго тайма при счете 0:3 арбитр окончательно увел футболистов с поля.

Сегодня Сантьяго Томас Хименес забил четвертый гол, разобравшись на добивании - 0:4.

«Фейеноорд» идет на третьем месте, проигрывая одно очко лидерам. «Аякс» с 5 баллами идет 14-м, зона вылета всего в двух очках.