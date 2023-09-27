Матч «Аякс» - «Фейеноорд», наконец, доигран, гости победили 4:0

Болельщики «Аякса» сорвали проведение матча с «Фейеноордом», и поединок был доигран в среду. Столичная публика постоянно использовала файеры, недовольная тем, что их любимцы пропускали и пропускали. В итоге в начале второго тайма при счете 0:3 арбитр окончательно увел футболистов с поля.
Сегодня Сантьяго Томас Хименес забил четвертый гол, разобравшись на добивании - 0:4.
«Фейеноорд» идет на третьем месте, проигрывая одно очко лидерам. «Аякс» с 5 баллами идет 14-м, зона вылета всего в двух очках.
Видеотрансляция матча Аякс - Фейеноорд
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Протокол игры
|9'Хименес Сантьяго Томас (0:1)
|18'Хименес Сантьяго Томас (0:2)
|37'Пайшао Игор (0:3)
|59'Хименес Сантьяго Томас (0:4)
Гортер Джей•Гааей Антон32' (Ренсх Девайн (32') •Шутало Йосип•Хато Йоррель•Соса Борна46' (Салах-Эддин Анасс (46'•Акпом Чуба55') •Вос Силвано 66'81' (Авила Гастон (81') •Ван ден Бомен Бранко•Тейлор Кеннет• 41'Бергёйс Стивен•Бробби Брайан• 80'Боргес Карлос81' (Ван Аксел Донген Амурришьо (81')
Велленройтер Тимон• 42'Гертрейда Лютсхарел88' (Ниукоп Барт (88') •Траунер Гернот•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Виффер Матс•Тимбер Квинтен88' (Лингр Ондржей (88') •Минте Янкуба55' (Зерруки Рамиз (55') •Стенгс Келвин82' (Джаханбахш Алиреза (82') •Пайшао Игор82' (Уэда Аясэ (82') •Хименес Сантьяго Томас 45'
27 сентября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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