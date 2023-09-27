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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» нашёл усиление в МЛС, где играет Месси

27 Сентября 2023 • 12:56 Комментировать

Полузащитник Факундо Торрес, выступающий в МЛС за клуб «Орландо Сити», может продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов. Интерес к нему проявляет «Аякс». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

23-летний вингер играет за команду из Орландо с января прошлого года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце 2025 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 14 миллионов евро.

В нынешнем сезоне МЛС уругвайский полузащитник провел 27 поединков. Торрес отметился 12 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Орландо Сити факундо торрес
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