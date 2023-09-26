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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» уволил спортивного директора, пришедшего в клуб в мае

26 Сентября 2023 • 17:50 Комментировать
Аякс
...
Фейеноорд
Через 19 ч. 59 мин.

Амстердамский «Аякс» переживает бурные времена - клуб упустил победу в игре с «Марселем» в Лиге Европы, затем при счете 0:3 в пользу «Фейеноорда» не смог доиграть до конца игру с роттердамцами, а сейчас подоспело объявление о расставании со спортивным директором - Свеном Мислинтатом.

Он присоединился к клубу в мае, ранее Мислинат работал в немецком «Штутгарте». Ему в вину поставили приобретение хорватского защитника Борна Сосы, дела которого, как оказалось, вел агент Артур Бек - то ли партнер Мислината, то ли его близкий друг.

В результате, узрев конфликт интересов, Мислинтата уволили. Что будет с Сосой, пока что неизвестно.

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Аякс Свен Мислинтат
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АЯКС ФЕЙЕНООРД
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