«Аякс» уволил спортивного директора, пришедшего в клуб в мае

Амстердамский «Аякс» переживает бурные времена - клуб упустил победу в игре с «Марселем» в Лиге Европы, затем при счете 0:3 в пользу «Фейеноорда» не смог доиграть до конца игру с роттердамцами, а сейчас подоспело объявление о расставании со спортивным директором - Свеном Мислинтатом.

Он присоединился к клубу в мае, ранее Мислинат работал в немецком «Штутгарте». Ему в вину поставили приобретение хорватского защитника Борна Сосы, дела которого, как оказалось, вел агент Артур Бек - то ли партнер Мислината, то ли его близкий друг.

В результате, узрев конфликт интересов, Мислинтата уволили. Что будет с Сосой, пока что неизвестно.