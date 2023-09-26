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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​«Аякс» отказался от иска – матч с «Фейеноордом» доиграют в среду

26 Сентября 2023 • 13:55 Комментировать
Аякс
0:3
Фейеноорд
1 2.90 X 3.80 2 2.25
остановлен

В воскресенье «Аякс» и «Фейеноорд» не смогли доиграть принципиальный матч чемпионата Нидерландов. На 55-й минуте при счёте 0:3 игра была прервана из-за фанатов, которые во второй раз принялись бросать на поле пиротехнику.

Королевский футбольный союз Нидерландов назначил доигровку на среду. «Аякс» выразил недовольство этим решением и даже угрожал судом. Впрочем, теперь амстердамский клуб сообщил о решении отказаться от подачи иска. После консультаций с «Волендамом» (против этого соперника «аяксиды» должны были сыграть в среду) в «Аяксе» решили, что судебный иск противоречит интересам лиги. Тем не менее, клуб продолжит консультироваться, в том числе с футбольным Союзом. В «Аяксе» обеспокоены, что подобного рода решения по матчам могут привести к хаосу. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Фейеноорд
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