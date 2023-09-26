​«Аякс» отказался от иска – матч с «Фейеноордом» доиграют в среду

В воскресенье «Аякс» и «Фейеноорд» не смогли доиграть принципиальный матч чемпионата Нидерландов. На 55-й минуте при счёте 0:3 игра была прервана из-за фанатов, которые во второй раз принялись бросать на поле пиротехнику.

Королевский футбольный союз Нидерландов назначил доигровку на среду. «Аякс» выразил недовольство этим решением и даже угрожал судом. Впрочем, теперь амстердамский клуб сообщил о решении отказаться от подачи иска. После консультаций с «Волендамом» (против этого соперника «аяксиды» должны были сыграть в среду) в «Аяксе» решили, что судебный иск противоречит интересам лиги. Тем не менее, клуб продолжит консультироваться, в том числе с футбольным Союзом. В «Аяксе» обеспокоены, что подобного рода решения по матчам могут привести к хаосу.