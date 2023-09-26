​Ван Бастен: «Хватит, в Нидерландах пора остановить футбол»

Бывший нападающий «Аякса» Марко ван Бастен очень жестко отреагировал на произошедшее в игре между «Аяксом» и «Фейеноордом» - в конце первого тайма, после того, как роттердамцы забили целых три мяча, поле было забросано «файерами», а матч пришлось прервать. Ван Бастен считает, что временная остановка чемпионата помогла бы местным болельщикам протрезветь и прийти в себя.

- Необходимо остановить футбол в Нидерландах. Профессиональный футбол должен быть остановлен на время, нельзя смотреть на такое, - цитирует слова ван Бастена итальянское новостное агентство ITASportPress.