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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Ван Бастен: «Хватит, в Нидерландах пора остановить футбол»

26 Сентября 2023 • 00:37 Комментировать
Аякс
...
Фейеноорд
27.09 15:00

Бывший нападающий «Аякса» Марко ван Бастен очень жестко отреагировал на произошедшее в игре между «Аяксом» и «Фейеноордом» - в конце первого тайма, после того, как роттердамцы забили целых три мяча, поле было забросано «файерами», а матч пришлось прервать. Ван Бастен считает, что временная остановка чемпионата помогла бы местным болельщикам протрезветь и прийти в себя.

- Необходимо остановить футбол в Нидерландах. Профессиональный футбол должен быть остановлен на время, нельзя смотреть на такое, - цитирует слова ван Бастена итальянское новостное агентство ITASportPress.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Фейеноорд Марко Ван Бастен
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АЯКС ФЕЙЕНООРД
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