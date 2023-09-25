​«Аякс» угрожает судом, не желая доигрывать матч с «Фейеноордом» в среду

Воскресный матч чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Фейеноордом» был прерван на 55-й минуте при счёте 0:3 из-за болельщиков, которые во второй раз стали бросать на поле фаеры. Доиграть матч решили в среду, причём игру «Аякса» против «Волендама» перенесли на более поздний срок.

«Аякс» выразил недовольство решением Королевского футбольного союза Нидерландов.

«Чтобы доиграть матч, программа чемпионата и Кубка сейчас корректируется Союзом для четырёх клубов. Жертвами этого становятся не только клубы, но и болельщики. «Аякс» рассматривает возможность подачи судебного иска», - говорится в заявлении клуба.

В «Аяксе» считают, что доиграть матч можно не раньше, чем на первой неделе ноября.