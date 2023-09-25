​«Аякс» и «Фейеноорд» доиграют прерванный матч в среду - зрителей не будет

В воскресенье «Аякс» и «Фейеноорд» не смогли доиграть матч чемпионата Нидерландов. Игра была прервана на 55-й минуте при счёте 0:3, когда с трибун на поле во второй раз полетела пиротехника.

Королевский футбольный союз Нидерландов объявил о том, что «Аякс» и «Фейеноорд» доиграют матч в среду, 27 сентября. Остаток матча в Амстердаме пройдёт без зрителей на трибунах. Свисток о возобновлении игры будет дан в 15:00 по московскому времени.

Стоит сказать, что 27 сентября «Аякс» должен был провести игру чемпионата Нидерландов против команды «Волендам». Этот матч было решено перенести на более поздний срок.