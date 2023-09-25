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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Ван Галь не возглавит «Аякс», так как до сих пор лечится от рака простаты

25 Сентября 2023 • 13:58 Комментировать
Аякс
...
Волендам
27.09 22:00

Бывший тренер амстердамского «Аякса» Луи ван Галь не вернётся на пост наставника команды в обозримом будущем. По информации от NOS, нидерландский специалист дал понять, что не собирается возвращаться к клубному футболу.

Дело в том, что ван Галь продолжает лечить рак простаты и сейчас находится под пристальным наблюдением врачей. При этом специалист ранее допускал возможность возглавить какую-то сборную в преддверии Евро-2024.

Напомним, ван Галя ране связывали с работой в сборной Германии, но главным тренером «бундестима» стал Юлиан Нагельсманн. На чемпионате мира в Катаре ван Галь дошёл со сборной Нидерландов до четвертьфинала.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Луи Ван Галь
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