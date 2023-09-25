Ван Галь не возглавит «Аякс», так как до сих пор лечится от рака простаты

Бывший тренер амстердамского «Аякса» Луи ван Галь не вернётся на пост наставника команды в обозримом будущем. По информации от NOS, нидерландский специалист дал понять, что не собирается возвращаться к клубному футболу.

Дело в том, что ван Галь продолжает лечить рак простаты и сейчас находится под пристальным наблюдением врачей. При этом специалист ранее допускал возможность возглавить какую-то сборную в преддверии Евро-2024.

Напомним, ван Галя ране связывали с работой в сборной Германии, но главным тренером «бундестима» стал Юлиан Нагельсманн. На чемпионате мира в Катаре ван Галь дошёл со сборной Нидерландов до четвертьфинала.