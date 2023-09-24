​На стадионе «Аякса» после срыва матча с «Фейеноордом» начались беспорядки

«Аякс» и «Фейеноорд» не смогли доиграть воскресный матч чемпионата Нидерландов. Недовольные происходящим на поле фанаты «Аякса» (их команда проигрывала 0:3) сорвали матч, выбрасывая на газон пиротехнику.

После срыва матча активные фанаты «Аякса» принялись устраивать беспорядки на домашнем стадионе команды. Соответствующие видео стали появляться в социальных сетях.

Отметим, что «Аякс» на текущий момент занимает лишь 13-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. В четырёх прошедших турах Эредивизие команда смогла набрать только пять очков.