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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​На стадионе «Аякса» после срыва матча с «Фейеноордом» начались беспорядки

24 Сентября 2023 • 18:23 Комментировать
Аякс
0:3
Фейеноорд
1 2.90 X 3.80 2 2.25
остановлен

«Аякс» и «Фейеноорд» не смогли доиграть воскресный матч чемпионата Нидерландов. Недовольные происходящим на поле фанаты «Аякса» (их команда проигрывала 0:3) сорвали матч, выбрасывая на газон пиротехнику. 

После срыва матча активные фанаты «Аякса» принялись устраивать беспорядки на домашнем стадионе команды. Соответствующие видео стали появляться в социальных сетях.

Отметим, что «Аякс» на текущий момент занимает лишь 13-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. В четырёх прошедших турах Эредивизие команда смогла набрать только пять очков.

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Аякс Фейеноорд
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АЯКС ФЕЙЕНООРД
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