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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Фанаты «Аякса» сорвали матч с «Фейеноордом»

24 Сентября 2023 • 17:52 Комментировать
Аякс
0:3
Фейеноорд
1 2.90 X 3.80 2 2.25
остановлен

В воскресенье в главном матче тура чемпионата Нидерландов играли «Аякс» и «Фейеноорд». Гости из Роттердама по ходу первого тайма организовали в Амстердаме три безответных гола, что, судя по всему, серьёзно шокировало местных фанатов. В конце первого тайма они стали бросать на поле фаеры, и игра прервалась.

Вскоре после перерыва с трибун на поле снова полетела пиротехника. После этого арбитр снова увёл команды с футбольного поля. Похоже, в воскресенье матч между «Аяксом» и «Фейеноордом» продолжен не будет. На момент остановки игры на табло продолжал гореть счёт 0:3.


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Аякс Фейеноорд
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АЯКС ФЕЙЕНООРД
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1
0
2.13 3.65 3.05
Видео
Остановлен
Аякс Аякс
Фейеноорд Фейеноорд
0
3
2.07 3.65 3.20
Видео
25 мин
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