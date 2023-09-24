​Фанаты «Аякса» сорвали матч с «Фейеноордом»

В воскресенье в главном матче тура чемпионата Нидерландов играли «Аякс» и «Фейеноорд». Гости из Роттердама по ходу первого тайма организовали в Амстердаме три безответных гола, что, судя по всему, серьёзно шокировало местных фанатов. В конце первого тайма они стали бросать на поле фаеры, и игра прервалась.

Вскоре после перерыва с трибун на поле снова полетела пиротехника. После этого арбитр снова увёл команды с футбольного поля. Похоже, в воскресенье матч между «Аяксом» и «Фейеноордом» продолжен не будет. На момент остановки игры на табло продолжал гореть счёт 0:3.