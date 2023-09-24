​Матч «Аякс» - «Фейеноорд» прерывался из-за фанатов

В воскресенье в чемпионате Нидерландов проходит принципиальный матч между «Аяксом» и «Фейеноордом». Гости из Роттердама после первого тайма громят соперника со счётом 3:0, забив голы на 9-й, 18-й и 37-й минутах. Стоит сказать, что незадолго до перерыва матч прерывался из-за действий фанатов «Аякса». Будучи недовольными происходящим на поле, они принялись бросать на газон фаеры. Арбитр дал свисток и призвал футболистов уйти в подтрибунное помещение. В скором времени игра возобновилась.

Отметим, что «Аякс» на текущий момент занимает только 13-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.