Хавбек ПСВ Тильман проспал отправление команды на матч с «Алмере Сити»

Полузащитник ПСВ Малик Тильман не принял участие в матче с «Алмере Сити», потому что проспал выезд команды на гостевую встречу.

Как стало известно Goal, 21-летний футболист не услышал будильник и не смог вовремя проснуться. По данным источника, Тильман готов был самостоятельно приехать в расположение команды, однако получил запрет на это от наставника команды Петера Боша.

В нынешнем сезоне Тильман сыграл в четырех матчах за ПСВ и стал автором одного гола.

Стоит сказать, что ПСВ разгромил своего соперника со счетом 4:0 в игре пятого тура чемпионата Нидерландов и продолжил лидировать в таблице.