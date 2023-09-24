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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Хавбек ПСВ Тильман проспал отправление команды на матч с «Алмере Сити»

24 Сентября 2023 • 11:39 Комментировать
Алмере Сити
0:4
ПСВ
окончен

Полузащитник ПСВ Малик Тильман не принял участие в матче с «Алмере Сити», потому что проспал выезд команды на гостевую встречу.

Как стало известно Goal, 21-летний футболист не услышал будильник и не смог вовремя проснуться. По данным источника, Тильман готов был самостоятельно приехать в расположение команды, однако получил запрет на это от наставника команды Петера Боша.

В нынешнем сезоне Тильман сыграл в четырех матчах за ПСВ и стал автором одного гола.

Стоит сказать, что ПСВ разгромил своего соперника со счетом 4:0 в игре пятого тура чемпионата Нидерландов и продолжил лидировать в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Малик Тильман Петер Бош
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