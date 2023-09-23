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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ повторил своё достижение 38-летней давности

23 Сентября 2023 • 23:30 Комментировать
Алмере Сити
0:4
ПСВ
окончен

ПСВ вновь одержал разгромную победу над соперником в матче чемпионата Нидерландов.

В этот раз коллектив из Эйндховена не оставил шансов «Алмере», отправив в сетку ворот четыре безответных мяча. Тот же счёт был зафиксирован и в двух предыдущих матчах ПСВ в рамках Эредивизи против НЕК и «Валвейка». По данным Opta, эйндховенцам впервые с 1985 года удалось забить четыре или более гола в трёх матчах чемпионата кряду без единого пропущенного мяча. Примечательно, что ранее на этой неделе команда Петера Боса уступила лондонскому «Арсеналу» в Лиге чемпионов всё с тем же счётом – 0:4.

ПСВ возглавляет турнирную таблицу Эредивизи с 15 очками после пяти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ
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