ПСВ повторил своё достижение 38-летней давности

ПСВ вновь одержал разгромную победу над соперником в матче чемпионата Нидерландов.

В этот раз коллектив из Эйндховена не оставил шансов «Алмере», отправив в сетку ворот четыре безответных мяча. Тот же счёт был зафиксирован и в двух предыдущих матчах ПСВ в рамках Эредивизи против НЕК и «Валвейка». По данным Opta, эйндховенцам впервые с 1985 года удалось забить четыре или более гола в трёх матчах чемпионата кряду без единого пропущенного мяча. Примечательно, что ранее на этой неделе команда Петера Боса уступила лондонскому «Арсеналу» в Лиге чемпионов всё с тем же счётом – 0:4.

ПСВ возглавляет турнирную таблицу Эредивизи с 15 очками после пяти туров.