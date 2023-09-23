ПСВ продолжает идти без потерь после разгрома аутсайдера

В шестом туре чемпионата Нидерландов лидирующий ПСВ гостил у «Алмере Сити», главного аутсайдера. Фаворит доминировал на протяжении поединка и закономерно победил со счетом 4:0. Гус Тиль стал автором победного гола, а позже ассистировал Ирвингу Лосано. После перерыва забил Йоэй Веерман, а поставил точку на 90-й минуте Рикардо Пепи.
ПСВ набрал 15 очков и вышел на чистое первое место.
Протокол игры
|26'Тиль Гус (0:1)
|42'Лосано Ирвинг (0:2)
|66'Веерман Йоэй (0:3)
|90'Пепи Рикардо (0:4)
Баккер Нордин•Флоранюс Шерел•Ван Брюген Дамиан•Барбе Тео68' (Китала Янн (68') •Акуджоби Хамди 28'80' (Маменги Кристофер (80') •Ройо Манел46' (Дёйвестейн Лансе (46') •Ван Де Камп Йокем Ритмистер46' (Мбе Со Лоик (46') •Копмейнерс Пер•Ресинк Стейе•Робине Тома•Ван ла Парра Райив74' (Катлайн Йоанн (74')
Бенитес Вальтер•Дест Серджиньо84' (Самбо Шуранди (84') •Рамальо Андре•Боскальи Оливье• 77'Ван Анхольт Патрик•Тиль Гус•Схаутен Йерди•Веерман Йоэй84' (Бабади Исаак (84') •Лосано Ирвинг74' (Бакайоко Жоан (74') •Де Йонг Люк73' (Вертессен Йорбе (73') •Ланг Ноа73' (Пепи Рикардо (73')
Запасные: Дроммел Йоэл•Ватерман Бой•Сайбари Исмаэль•Тезе Джордан
23 сентября. Стадион "Yanmar Stadion".
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