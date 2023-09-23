ПСВ продолжает идти без потерь после разгрома аутсайдера

В шестом туре чемпионата Нидерландов лидирующий ПСВ гостил у «Алмере Сити», главного аутсайдера. Фаворит доминировал на протяжении поединка и закономерно победил со счетом 4:0. Гус Тиль стал автором победного гола, а позже ассистировал Ирвингу Лосано. После перерыва забил Йоэй Веерман, а поставил точку на 90-й минуте Рикардо Пепи.

ПСВ набрал 15 очков и вышел на чистое первое место.