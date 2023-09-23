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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ продолжает идти без потерь после разгрома аутсайдера

23 Сентября 2023 • 23:00 Комментировать
Алмере Сити
0:4
ПСВ
окончен

В шестом туре чемпионата Нидерландов лидирующий ПСВ гостил у «Алмере Сити», главного аутсайдера. Фаворит доминировал на протяжении поединка и закономерно победил со счетом 4:0. Гус Тиль стал автором победного гола, а позже ассистировал Ирвингу Лосано. После перерыва забил Йоэй Веерман, а поставил точку на 90-й минуте Рикардо Пепи.

ПСВ набрал 15 очков и вышел на чистое первое место.

Протокол игры  
Алмере Сити0:4ПСВ
  26'Тиль Гус (0:1)
  42'Лосано Ирвинг (0:2)
  66'Веерман Йоэй (0:3)
  90'Пепи Рикардо (0:4)
Баккер НординФлоранюс ШерелВан Брюген ДамианБарбе Тео 68' (Китала Янн ( 68') Акуджоби Хамди  28' 80' (Маменги Кристофер ( 80') Ройо Манел 46' (Дёйвестейн Лансе ( 46') Ван Де Камп Йокем Ритмистер 46' (Мбе Со Лоик ( 46') Копмейнерс ПерРесинк СтейеРобине ТомаВан ла Парра Райив 74' (Катлайн Йоанн ( 74')
Запасные: Якобс ЙоейПаскуаль ХосеКеллер СтейнПост ДанниХансен КорнелиусРадлингер Самуэль
Бенитес ВальтерДест Серджиньо 84' (Самбо Шуранди ( 84') Рамальо АндреБоскальи Оливье  77'Ван Анхольт ПатрикТиль ГусСхаутен ЙердиВеерман Йоэй 84' (Бабади Исаак ( 84') Лосано Ирвинг 74' (Бакайоко Жоан ( 74') Де Йонг Люк 73' (Вертессен Йорбе ( 73') Ланг Ноа 73' (Пепи Рикардо ( 73')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойСайбари ИсмаэльТезе Джордан
23 сентября. Стадион "Yanmar Stadion".

 

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