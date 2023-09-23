Экс-спартаковец Тиль установил уникальное достижение в Эредивизи

Бывший игрок московского «Спартака» Гус Тиль, а ныне футболист ПСВ установил уникальное достижение для чемпионата Нидерландов.

Как сообщает Opta Sports, нидерландец смог забить больше 10 и более голов за АЗ, ПСВ и «Фейеноорд». За первый клуб у него 23 гола, за второй – 10, а за третий – 15. Ранее такое не удавалось никому.

В субботу вечером ПСВ играет в шестом туре первенства с «Алмере Сити». Тиль забил один из голов вечерней игры.

Напомним, что 25-летний игрок принадлежал «Спартаку» с 2019 по 2022 годы, но отметился лишь двумя голами за клуб в 21-м матче.