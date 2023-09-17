​«Фейеноорд» уже три игры кряду забивает по пять и более мячей - такого не было с 1958 года

Очень мощно выступает в новом сезоне Эредивизии прошлогодний чемпион - «Фейеноорд». Начав сезон, можно сказать, «за упокой», с двух ничьих с не самыми сильными соперниками (в том числе и одна нулевая), с третьего тура «Фейеноорд» радикально преобразился - сперва команда выиграла у «Алмере» со счетом 6:1, затем разбила «Утрехт» со счетом 5:1, и, наконец, расправилась с «Херенвеном» с счетом 6:1.

Как оказалось, «Фейеноорд» уже три матча кряду забивает по пять и более мячей - а такого с клубом не случалось с октября 1958 года. В следующем туре «Фейеноорду» наверняка хотелось бы продолжить серию, ведь сыграет клуб с «Аяксом».