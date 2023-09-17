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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Люк де Йонг обошёл Нилиса в списке лучших бомбардиров в истории ПСВ

17 Сентября 2023 • 22:20 Комментировать
ПСВ
4:0
НЕК Неймеген
окончен

В очередном, пятом туре нидерландского чемпионата ПСВ крупно переиграл НЕК из Неймегена, а Люк де Йонг, памятный по выступлениям за «Барселону», забил дважды. Его первый гол позволил ему сравняться с Люком Нилисом по количеству голов за клуб, а второй - опередить бывшего игрока.

Теперь у Люка де Йонга 111 голов, и впереди только двое - 120 мячей у Коэна Диллена, а также Вилли ван дер Кёйлен, который выступал за ПСВ с 1964 по 1981 год, подарив клубу целых 308 голов - чтобы настичь его, де Йонгу придется, не теряя своего уровня, сыграть еще с десяток сезонов за ПСВ.

В следующем туре клуб сыграет с «Алмере».


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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Люк Де Йонг Люк Нилис
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