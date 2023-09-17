«Твенте» разделался со стагнирующим «Аяксом»

В пятом туре чемпионата Нидерландов «Аякс» гостил у «Твенте» и проиграл этот поединок по всем статьям. Хозяева поля обеспечили себе задел в два гола уже к 11-й минуте, после чего не расслабились, а довели дело до победы - 3:1. У амстердамцев отличился Брайан Бробби. Они идут на 12-м месте в таблице. Соперник же лидирует вместе с ПСВ.
Протокол игры
|(1:0) Даан Ротс7'
|(2:0) Стейн Сем11'
|35'Бробби Брайан (2:1)
|(3:1) Юнювар Наджи79'
Уннерсталл Ларс•Сампстед Альфонс•Меес Хилгерс83' (Ван Хоренбек Алек (83') •Проппер Робин•Регер Юри•Кьёлё Матиас72' (Юнювар Наджи (72') •Садилек Михал• 75'Даан Ротс•Стейн Сем62' (Ван Волфсвинкель Рикки (62') •Влап Михел72' (Эйтинг Карел (72') •Манфред Угалде62' (Ван Берген Митчелл (62')
Гортер Джей•Ренсх Девайн46' (Тейлор Кеннет (46') •Шутало Йосип•Хато Йоррель• 82'Соса Борна•Маннсверк Сиверт46' (Гааей Антон (46') •Тахирович Бенджамин76' (Боргес Карлос (76') •Акпом Чуба64' (Микаутадзе Жорж (64') •Бергёйс Стивен76' (Ван ден Бомен Бранко (76') •Бергвейн Стевен• 13'Бробби Брайан
17 сентября. Стадион "Гролс Весте" (Энсхеде).
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