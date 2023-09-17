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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Твенте» разделался со стагнирующим «Аяксом»

17 Сентября 2023 • 17:31 Комментировать
Твенте
3:1
Аякс
окончен

В пятом туре чемпионата Нидерландов «Аякс» гостил у «Твенте» и проиграл этот поединок по всем статьям. Хозяева поля обеспечили себе задел в два гола уже к 11-й минуте, после чего не расслабились, а довели дело до победы - 3:1. У амстердамцев отличился Брайан Бробби. Они идут на 12-м месте в таблице. Соперник же лидирует вместе с ПСВ.

Протокол игры  
Твенте3:1Аякс
(1:0) Даан Ротс7'  
(2:0) Стейн Сем11'  
  35'Бробби Брайан (2:1)
(3:1) Юнювар Наджи79'  
Уннерсталл ЛарсСампстед АльфонсМеес Хилгерс 83' (Ван Хоренбек Алек ( 83') Проппер РобинРегер ЮриКьёлё Матиас 72' (Юнювар Наджи ( 72') Садилек Михал  75'Даан РотсСтейн Сем 62' (Ван Волфсвинкель Рикки ( 62') Влап Михел 72' (Эйтинг Карел ( 72') Манфред Угалде 62' (Ван Берген Митчелл ( 62')
Запасные: Бесселинк ГийсМесбахи ЖюльенИссам Эль-МаашЭль-Идрис Юнус ТаТытонь ПшемыславРоц Матс
Гортер ДжейРенсх Девайн 46' (Тейлор Кеннет ( 46') Шутало ЙосипХато Йоррель  82'Соса БорнаМаннсверк Сиверт 46' (Гааей Антон ( 46') Тахирович Бенджамин 76' (Боргес Карлос ( 76') Акпом Чуба 64' (Микаутадзе Жорж ( 64') Бергёйс Стивен 76' (Ван ден Бомен Бранко ( 76') Бергвейн Стевен  13'Бробби Брайан
Запасные: Рамай ДиантGabriel MisehouyАвила ГастонХлинссон КристианСалах-Эддин АнассПасвер РемкоМедич Яков
17 сентября. Стадион "Гролс Весте" (Энсхеде).

 

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Аякс Твенте
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