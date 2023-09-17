«Твенте» разделался со стагнирующим «Аяксом»

В пятом туре чемпионата Нидерландов «Аякс» гостил у «Твенте» и проиграл этот поединок по всем статьям. Хозяева поля обеспечили себе задел в два гола уже к 11-й минуте, после чего не расслабились, а довели дело до победы - 3:1. У амстердамцев отличился Брайан Бробби. Они идут на 12-м месте в таблице. Соперник же лидирует вместе с ПСВ.