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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ разгромил «НЕК Неймеген» и возглавил лигу

16 Сентября 2023 • 23:10 Комментировать
ПСВ
4:0
НЕК Неймеген
окончен

ПСВ провёл четвёртый матч в новом сезоне, принимая дома «НЕК Неймеген». Лидеры Эредивизии полностью переиграли противника, позволив ему нанести всего один удар по воротам. Команда из Эйндховена забила по два гола в каждом тайме и победила со счетом 4:0. Люк де Йонг оформил дубль с игры и с пенальти.

ПСВ вернулся на вершину таблицы, набрав 12 очков, у соперника 13-е место.

Протокол игры  
ПСВ4:0НЕК Неймеген
(1:0) Де Йонг Люк37'  
(2:0) Ланг Ноа38'  
(3:0) Де Йонг Люк49'  
(4:0) Пепи Рикардо87'  
Бенитес ВальтерДест Серджиньо 63' (Тезе Джордан ( 63') Рамальо АндреБелла-Кочап Армель 63' (Боскальи Оливье ( 63') Ван Анхольт ПатрикВеерман ЙоэйСхаутен ЙердиСайбари Исмаэль 83' (Пепи Рикардо ( 83') Бакайоко ЖоанДе Йонг Люк  33' 83' (Тиль Гус ( 83') Ланг Ноа 56' (Лосано Ирвинг ( 56')
Запасные: Тильман МаликДроммел ЙоэлВатерман БойВертессен ЙорбеСамбо ШурандиБабади Исаак
Силлессен ЯсперПерейра Брайанн  26' 36' (Ван Рой Барт ( 36') Росс Матиас  63'Вердонк КалвинБас ЮриПропер ДиркМаттссон МагнусШоне Лассе 72' (Худемакерс Меес ( 72') Гонсалес Роберто 59' (Сано Кадаи ( 59') Огава Коки 72' (Дост Бас ( 72') Хансен Сонтье 59' (Ларсен Ларс Олден ( 59')
Запасные: Россен НилсНеттен ЛюкРуфс РобинЯнсе Рейк
16 сентября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

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