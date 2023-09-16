ПСВ разгромил «НЕК Неймеген» и возглавил лигу

ПСВ провёл четвёртый матч в новом сезоне, принимая дома «НЕК Неймеген». Лидеры Эредивизии полностью переиграли противника, позволив ему нанести всего один удар по воротам. Команда из Эйндховена забила по два гола в каждом тайме и победила со счетом 4:0. Люк де Йонг оформил дубль с игры и с пенальти.
ПСВ вернулся на вершину таблицы, набрав 12 очков, у соперника 13-е место.
Протокол игры
|(1:0) Де Йонг Люк37'
|(2:0) Ланг Ноа38'
|(3:0) Де Йонг Люк49'
|(4:0) Пепи Рикардо87'
Бенитес Вальтер•Дест Серджиньо63' (Тезе Джордан (63') •Рамальо Андре•Белла-Кочап Армель63' (Боскальи Оливье (63') •Ван Анхольт Патрик•Веерман Йоэй•Схаутен Йерди•Сайбари Исмаэль83' (Пепи Рикардо (83') •Бакайоко Жоан•Де Йонг Люк 33'83' (Тиль Гус (83') •Ланг Ноа56' (Лосано Ирвинг (56')
Силлессен Яспер•Перейра Брайанн 26'36' (Ван Рой Барт (36') •Росс Матиас• 63'Вердонк Калвин•Бас Юри•Пропер Дирк•Маттссон Магнус•Шоне Лассе72' (Худемакерс Меес (72') •Гонсалес Роберто59' (Сано Кадаи (59') •Огава Коки72' (Дост Бас (72') •Хансен Сонтье59' (Ларсен Ларс Олден (59')
Запасные: Россен Нилс•Неттен Люк•Руфс Робин•Янсе Рейк
16 сентября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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