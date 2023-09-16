ПСВ разгромил «НЕК Неймеген» и возглавил лигу

ПСВ провёл четвёртый матч в новом сезоне, принимая дома «НЕК Неймеген». Лидеры Эредивизии полностью переиграли противника, позволив ему нанести всего один удар по воротам. Команда из Эйндховена забила по два гола в каждом тайме и победила со счетом 4:0. Люк де Йонг оформил дубль с игры и с пенальти.

ПСВ вернулся на вершину таблицы, набрав 12 очков, у соперника 13-е место.