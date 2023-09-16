«Фейеноорд» в третьем матче подряд забил более 5 голов

Набравший ход «Фейеноорд» в своём пятом матче нового сезона принимал «Херенвен» и устроил разгром середнякам, забив по три мяча в каждом тайме. Соперник ответил голом престижа.
Победа 6:1 вывела роттердамцев на первое место, они в третьем поединке подряд забили больше пяти мячей.
Протокол игры
|(1:0) Иванушец Лука12'
|(2:0) Виффер Матс16'
|(3:0) Пайшао Игор20'
|25'Ольссон Симон (3:1)
|(4:1) Хименес Сантьяго Томас60'
|(5:1) Минте Янкуба66'
|(6:1) Лингр Ондржей72'
Велленройтер Тимон•Гертрейда Лютсхарел•Траунер Гернот•Ганцко Давид• 45'Хартман Квилиндси•Виффер Матс•Тимбер Квинтен71' (Лингр Ондржей (71') •Пайшао Игор71' (Сейер Лео (71') •Стенгс Келвин77' (Зекиель Дживай (77') •Иванушец Лука71' (Зерруки Рамиз (71') •Хименес Сантьяго Томас61' (Минте Янкуба (61')
Нопперт Андрис•Халл Дензел77' (Брауде Оливер (77') •Ван Бик Свен46' (Нунумете Дженаро (46') •Ван Оттеле Сюб•Кёлерт Матс•Брауэрс Люк64' (Карлсбакк Даниэль (64') •Тахири Анас•Нуннели Че64' (Виттевен Мелле (64') •Ольссон Симон•Сахрауи Осам•Николаеску Йон64' (Ван Амерсфоорт Пелле (64')
Запасные: Али Хусейн•Ван дер Харт Микки•Ван Эе Эспен•Беккема Ян
16 сентября. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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