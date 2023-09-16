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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» в третьем матче подряд забил более 5 голов

16 Сентября 2023 • 19:27 Комментировать
Фейеноорд
6:1
Херенвен
окончен

Набравший ход «Фейеноорд» в своём пятом матче нового сезона принимал «Херенвен» и устроил разгром середнякам, забив по три мяча в каждом тайме. Соперник ответил голом престижа.

Победа 6:1 вывела роттердамцев на первое место, они в третьем поединке подряд забили больше пяти мячей.

Протокол игры  
Фейеноорд6:1Херенвен
(1:0) Иванушец Лука12'  
(2:0) Виффер Матс16'  
(3:0) Пайшао Игор20'  
  25'Ольссон Симон (3:1)
(4:1) Хименес Сантьяго Томас60'  
(5:1) Минте Янкуба66'  
(6:1) Лингр Ондржей72'  
Велленройтер ТимонГертрейда ЛютсхарелТраунер ГернотГанцко Давид  45'Хартман КвилиндсиВиффер МатсТимбер Квинтен 71' (Лингр Ондржей ( 71') Пайшао Игор 71' (Сейер Лео ( 71') Стенгс Келвин 77' (Зекиель Дживай ( 77') Иванушец Лука 71' (Зерруки Рамиз ( 71') Хименес Сантьяго Томас 61' (Минте Янкуба ( 61')
Запасные: Лопес МаркосВан Ден Белт ТомасЛампру КостантиносДжаханбахш АлирезаБелен ТомасMikki van Sas
Нопперт АндрисХалл Дензел 77' (Брауде Оливер ( 77') Ван Бик Свен 46' (Нунумете Дженаро ( 46') Ван Оттеле СюбКёлерт МатсБрауэрс Люк 64' (Карлсбакк Даниэль ( 64') Тахири АнасНуннели Че 64' (Виттевен Мелле ( 64') Ольссон СимонСахрауи ОсамНиколаеску Йон 64' (Ван Амерсфоорт Пелле ( 64')
Запасные: Али ХусейнВан дер Харт МиккиВан Эе ЭспенБеккема Ян
16 сентября. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Херенвен
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