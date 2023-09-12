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Королевский футбольный союз Нидерландов заплатил выкуп хакерам за защиту конфиденциальных данных

12 Сентября 2023 • 13:22 Комментировать

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) выплатил выкуп киберпреступникам, которые украли персональные данные у Футбольной ассоциации ещё в апреле 2023 года. Хакерская группа LockBit использовала программное обеспечение для захвата конфиденциальной информации. KNVB не раскрывает информации, о какой сумме идет речь, сообщает NOS.

«Возможно, захваченные файлы содержат личные данные, распространение которых может иметь последствия для конфиденциальности вовлеченных лиц. Для KNVB предотвращение такого распространения в конечном счете перевешивает принцип не позволять шантажировать себя», - объясняет ассоциация.

При этом, как считают многие специалисты по кибербезопасности, нет никакой гарантии, что информация, за которую был заплачен выкуп, действительно исчезла и что преступники не воспользуются ею позже.

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