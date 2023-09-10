​ПСВ официально вписан в книгу рекордов Гиннесса

Нидерландский ПСВ получил приз, который наверняка повысит престиж и узнаваемость клуба - «крестьянам» вручили официальный сертификат, свидетельствующий о том, что название клуба вписано в престижную и всемирно известную книгу рекордов Гиннесса.

Речь о самом продолжительном в истории футбола сотрудничестве между футбольной командой и спонсором, естественно, мы говорим о компании Philips, которая поддерживает клуб аж с 1913 года. Прежним рекордом являлось 98-летнее сотрудничество австралийского клуба «Джилонг» с компанией Ford.

Собственно, и название PSV расшифровывается как Philips Sport Vereniging, в переводе «спортивное объединение Philips», когда-то клуб задумывался как спортивное сообщество сотрудников знаменитой компании, которые проводили за полезным делом свободное время.