«Реал» нашёл нового нападающего вместо Мбаппе

22-летний форвард Сантьяго Хименес, выступающий в нидерландском чемпионате за роттердамский «Фейеноорд», имеет вариант продолжения в европейском гранде. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По сообщениям источника, в услугах нападающего заинтересован мадридский «Реал». «Королевский» клуб может арендовать игрока в январское трансферное окно с правом последующего выкупа. Рыночная стоимость Хименеса оценивается в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов Сантьяго провел четыре встречи. Форвард забил пять мячей (один – с пенальти).

«Реал» может подписать двух звёздных нападающих